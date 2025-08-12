Τετάρτη, 13 Αυγούστου, 2025
28.8 C
Athens
type here...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαφημιστική εταιρεία «φάντασμα» «ματώνει» τον Έλληνα φορολογούμενο – Έτσι αρπάζει το δημόσιο χρήμα

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Τις τελευταίες ώρες στα πηγαδάκια της δημοσιογραφίας συζητιέται μία εταιρεία η οποία μπορεί να μην έχει συστηθεί στο ευρύ κοινό, ωστόσο είναι εκείνη που κάνει τον Έλληνα φορολογούμενο να «ματώνει»…

Αν ανατρέξετε στη Διαύγεια σίγουρα θα καταλάβετε για ποια μιλάμε. Εκατοντάδες καταχωρήσεις, από υπουργεία, δήμους και περιφέρειες, ακόμα και από το ΤΕΕ, με ποσά μάλιστα που ξεπερνούν και τις πιο «τολμηρές» προσδοκίες του ιδιοκτήτη.

Τα ερωτήματα μάλιστα πολλαπλασιάζονται από το γεγονός ότι ο επικεφαλής που φαίνεται και ιδιοκτήτης της «μονοπρόσωπης», είναι και αυτός, παντελώς άγνωστος. Μολονότι με τα χρήματα που έχει ξαφρίσει από το ελληνικό δημόσιο η αφεντιά του θα έπρεπε να φιγουράρει στα πρωτοσέλιδα καθημερινών εφημερίδων.

Ειδικά από τη στιγμή που έχει καταφέρει μικρά και μεγαλύτερα επιχειρηματικά θαύματα… Όπως αυτό στον διαγωνισμό του υπουργείου Δικαιοσύνης, όπου κατάφερε να εξοβελίσει μεγάλη εταιρεία η οποία μάλιστα διοργανώνει το πλέον προβεβλημένο συνέδριο, διεθνούς ακτινοβολίας μάλιστα στην Ελλάδα. Ακόμα και στο υπουργείο τουρισμού, όπου η «ουρανοκατέβατη» εταιρεία δέσμευσε μερικές χιλιάδες ευρώ…

Τα ίδια και χειρότερα στο υπουργείο του Κωστή Χατζηδάκη.

Και όλα αυτά τα φέρνει εις πέρας μία εταιρεία που διαθέτει 3 ονόματα και έναν ιδιοκτήτη που τον λες και… μπροστινό. Φαίνεται ότι η «νόσος της αλαζονείας» που διέπει όσους κάνουν πάρτι με δημόσιο χρήμα, χτύπησε και την συγκεκριμένη εταιρεία, καθώς το τελευταίο χρονικό διάστημα αρχίζει και φεσώνει προμηθευτές, παρακρατώντας τα λεφτά των διαφημιστικών εκστρατειών τα οποία όμως η ίδια έχει εισπράξει…

Ροή Ειδήσεων

LIFE & STYLE

Η Ελένη Χατζίδου απαντά στα σχόλια για τις διακοπές με την πεθερά της: «Δεν την κουβαλάω για babysitting»

0
Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος η Ελένη Χατζίδου...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θερινές εκπτώσεις 2025: Ποια η διάρκειά τους – Ποιες οι υποχρεώσεις των καταστηματαρχών

0
Θερινές εκπτώσεις 2025: Οι θερινές εκπτώσεις παραμένουν σε ισχύ...
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Νέα μελέτη αποκαλύπτει αν το πλήρες γάλα ή το χαμηλών λιπαρών είναι πιο υγιεινό για την καρδιά

0
Μια πολυετής μελέτη αποκάλυψε πόσο υγιεινό είναι το πλήρες...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νίκος Γκάλης: Alert για AI videos που τον δείχνουν σε αναπηρικό καροτσάκι – «Προσοχή, είναι απάτη»

0
Ο θρύλος του ελληνικού - και όχι μόνο -...
LIFE & STYLE

Η σπάνια δήλωση της Τζένιφερ Άνιστον για το «ερωτικό τρίγωνο» με Πιτ και Τζολί

0
Η Τζένιφερ Άνιστον σπάνια αναφέρεται στο γνωστό «ερωτικό τρίγωνο»...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLEΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group