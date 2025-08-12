Τις τελευταίες ώρες στα πηγαδάκια της δημοσιογραφίας συζητιέται μία εταιρεία η οποία μπορεί να μην έχει συστηθεί στο ευρύ κοινό, ωστόσο είναι εκείνη που κάνει τον Έλληνα φορολογούμενο να «ματώνει»…

Αν ανατρέξετε στη Διαύγεια σίγουρα θα καταλάβετε για ποια μιλάμε. Εκατοντάδες καταχωρήσεις, από υπουργεία, δήμους και περιφέρειες, ακόμα και από το ΤΕΕ, με ποσά μάλιστα που ξεπερνούν και τις πιο «τολμηρές» προσδοκίες του ιδιοκτήτη.

Τα ερωτήματα μάλιστα πολλαπλασιάζονται από το γεγονός ότι ο επικεφαλής που φαίνεται και ιδιοκτήτης της «μονοπρόσωπης», είναι και αυτός, παντελώς άγνωστος. Μολονότι με τα χρήματα που έχει ξαφρίσει από το ελληνικό δημόσιο η αφεντιά του θα έπρεπε να φιγουράρει στα πρωτοσέλιδα καθημερινών εφημερίδων.

Ειδικά από τη στιγμή που έχει καταφέρει μικρά και μεγαλύτερα επιχειρηματικά θαύματα… Όπως αυτό στον διαγωνισμό του υπουργείου Δικαιοσύνης, όπου κατάφερε να εξοβελίσει μεγάλη εταιρεία η οποία μάλιστα διοργανώνει το πλέον προβεβλημένο συνέδριο, διεθνούς ακτινοβολίας μάλιστα στην Ελλάδα. Ακόμα και στο υπουργείο τουρισμού, όπου η «ουρανοκατέβατη» εταιρεία δέσμευσε μερικές χιλιάδες ευρώ…

Τα ίδια και χειρότερα στο υπουργείο του Κωστή Χατζηδάκη.

Και όλα αυτά τα φέρνει εις πέρας μία εταιρεία που διαθέτει 3 ονόματα και έναν ιδιοκτήτη που τον λες και… μπροστινό. Φαίνεται ότι η «νόσος της αλαζονείας» που διέπει όσους κάνουν πάρτι με δημόσιο χρήμα, χτύπησε και την συγκεκριμένη εταιρεία, καθώς το τελευταίο χρονικό διάστημα αρχίζει και φεσώνει προμηθευτές, παρακρατώντας τα λεφτά των διαφημιστικών εκστρατειών τα οποία όμως η ίδια έχει εισπράξει…