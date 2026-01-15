Δέος για τη φρεγάτα «Κίμων»: Όλα όσα έγιναν στην υποδοχή του ψηφιακού θωρηκτού – Νέα εποχή για τις Ένοπλες Δυνάμεις [Εικόνες-Βίντεο]

α λαμπρή τελετή, με υψηλούς συμβολισμούς η Ελλάδα υποδέχθηκε την Πέμπτη (15/1) την πιο ισχυρή φρεγάτα στον πλανήτη, το νέο υπερόπλο του Πολεμικού Ναυτικού και των Ενόπλων Δυνάμεων, την φρεγάτα «Κίμων» της πρώτης τύπου Belharra που έφτασε προς τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας.

Το «παρών» στην εντυπωσιακή και ιδιαίτερα συγκινητική τελετή έδωσαν ο ΠτΔ Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας αλλά και η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, γεγονός που καταδεικνύει την σημαντικότητα του γεγονότος, αλλά και της αναβάθμισης της ελληνικής παρουσίας στα διεθνή ύδατα.

Ο «Κίμων», είναι η πρώτη φρεγάτα κλάσης FDI HN «Belharra»- από τις συνολικά τέσσερις που θα ενταχθούν τα επόμενα χρόνια στο Πολεμικό Ναυτικό και έπλευσε στον Σαρωνικό Κόλπο με προορισμό το ναύσταθμο Σαλαμίνας, με ένα εντυπωσιακό τελετουργικό.

Υπενθυμίζεται ότι στις 18 Δεκεμβρίου, στα ναυπηγεία της κατασκευάστριας εταιρείας στην πόλη Λοριάν της Γαλλίας πραγματοποιήθηκε, παρουσία του υπουργού Εθνικής ‘Αμυνας Νίκου Δένδια, η τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα «Κίμων», Έκτοτε, ο «Κίμων» με πλήρωμα 128 ατόμων απέπλευσε με αρχικό προορισμό την πόλη Μπρεστ, όπου παρέλαβε τον οπλισμό του ενώ υλοποιήθηκε και η πρώτη πλήρης σύζευξη των αισθητήρων, του συστήματος μάχης και των οπλικών συστημάτων σε πραγματικές συνθήκες. Στη συνέχεια, ξεκίνησε το ταξίδι της φρεγάτας για την Ελλάδα ενώ μετά την άφιξή της στο ναύσταθμο Σαλαμίνας θα εκκινήσει η εσωτερική διαδικασία ένταξής της στον Στόλο.

Τασούλας για τη φρεγάτα Κίμων: Νέα Ελλάδα, σεβαστή από φίλους και απέναντι σε όσους απειλούν

«Σήμερα, είμαστε μάρτυρες μίας εθνικής κατάκτησης. Καλωσορίζουμε τον “Κίμωνα” και μαζί μία νέα Ελλάδα, που θα είναι σεβαστή από τους φίλους κι εκείνοι που απειλούν, δεν θα τολμούν να υλοποιήσουν τις απειλές τους», τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας, στην τελετή υποδοχής της φρεγάτας Belh@rra στον Σαρωνικό.

«Η Ελλάδα δυναμώνει. Σήμερα, 15 Ιανουαρίου 2026, η Ελλάδα ενισχύεται αποφασιστικά· και ηθικά και πρακτικά, χάρη στον κατάπλου του πρωτοποριακού σκάφους “Κίμων”, ενός σκάφους 6ης γενιάς, που έρχεται να ενισχύσει το Πολεμικό Ναυτικό και την αποτρεπτική δύναμη της πατρίδας μας», υπογράμμισε ο κ. Τασούλας.

Μητσοτάκης: «Σήμερα κάναμε ένα πολύ σημαντικό βήμα για να παραδώσουμε μία πατρίδα πιο ασφαλή απ’ ό,τι την παραλάβαμε»

«Χρέος κάθε κυβέρνησης, κάθε πολιτικής ηγεσίας και εμένα ως Πρωθυπουργού είναι να παραδώσω μία πατρίδα πιο ασφαλή απ’ ότι την παρέλαβα και σήμερα κάναμε ένα πολύ σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση», δήλωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης από το κατάστρωμα της φρεγάτας «Κίμων».

«Όλοι μας αισθανθήκαμε περηφάνια, χαρά αίσθηση ανάτασης από την έλευση του Κίμωνα», είπε αρχικά ο Πρωθυπουργός και έκανε λόγο για «έναν ακόμα κρίκο σε μία διαρκή προσπάθεια εκσυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων», έτσι ώστε η αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας μας να μην αμφισβητείται από κανέναν και η χώρα μας να προβάλει την ισχύ της ως πόλος σταθερότητας και φερεγγυότητας στην Ανατολική Μεσόγειο με όλο και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Αναλυτικά η δήλωση του Πρωθυπουργού

«Οι λίγοι που βρεθήκαμε σήμερα στη γέφυρα και στο κατάστρωμα του Κίμωνα, αλλά και οι πάρα πολλοί που παρακολούθησαν αυτές τις εικόνες από τους δέκτες της τηλεόρασης.

Πιστεύω ότι όλοι μας αισθανθήκαμε υπερηφάνεια, χαρά και μια αίσθηση ανάτασης για την έλευση του Κίμωνα και την επίσημη ένταξη του στο Πολεμικό μας Ναυτικό.

Για τις επιχειρησιακές δυνατότητες αυτού του υπερσύγχρονου πλοίου.

Έχουμε μιλήσει πολύ.

Εγώ θα σταθώ μόνο στο ότι είναι ένας ακόμα κρίκος σε μια διαρκή προσπάθεια εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων και ως προς τα μέσα που διαθέτουν, αλλά και ως προς την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, έτσι ώστε η αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας μας να μην αμφισβητείται από κανέναν και η χώρα μας να προβάλει την ισχύ της ως πόλος σταθερότητας και φερεγγυότητας στην Ανατολική Μεσόγειο με όλο και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Το πρώτο χρέος κάθε κυβέρνησης, κάθε πολιτικής ηγεσίας και επιτρέψτε μου να μιλήσω και προσωπικά και εμένα ως πρωθυπουργού, είναι να παραδώσω μια πατρίδα πιο ασφαλή απ ότι την παρέλαβα.

Και θεωρώ ότι σήμερα κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση.

Καλοτάξιδος ο Κίμωνας και με το καλό να υποδεχτούμε και τις τρείς ακόμα υπερσύγχρονες φρεγάτες Belharra οι οποίες θα ενταχθούν στο Πολεμικό μας Ναυτικό εντός των επόμενων 18 μηνών».

Δένδιας: «Μεγάλη ημέρα για την πατρίδα μας – Οι Ένοπλες Δυνάμεις μπαίνουν σε μία νέα εποχή»

«Μεγάλη ημέρα για τις Ένοπλες Δυνάμεις και για τη χώρα» χαρακτήρισε τη σημερινή ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας κατά την τελετή υποδοχής της φρεγάτας «Κίμων».

«Η φρεγάτα Κίμων πλέει στα νερά της Ελλάδας, στα νερά του Αιγαίου. Χωρίς κανένα στοιχείο υπερβολής, η φρεγάτα αυτή στην έκδοση standard 2 plus plus είναι η πιο ισχυρή φρεγάτα στον πλανήτη» ανέφερε ο κ. Δένδιας.

Όπως τόνισε «είναι ένα όπλο το οποίο θα ενισχύσει σε Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας στη βασική τους αποστολή που είναι η αποτροπή κάθε επιθετικότητας, η εξασφάλιση του μεγάλου αγαθού της ασφάλειας της ελληνικής κοινωνίας, των Ελλήνων πολιτών, της πατρίδας μας. Να εξασφαλίσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα: αυτή είναι η αποστολή της».

«Παρακολουθούμε σήμερα το πέρασμα σε μια νέα εποχή. Οι Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας με την ατζέντα 2030 μετατρέπονται από ένα σύνολο οπλικών συστημάτων σε μια μηχανή γνώσης, επεξεργασίας της πληροφορίας, συνολικής αντιμετώπισης των κινδύνων και ολιστικής αντιμετώπισης των προκλήσεων» πρόσθεσε.

Ο Γιώργος Βάλλης για τη φρεγάτα «Κίμων»: «Αναβαθμίζεται η αποτρεπτική ισχύ του Πολεμικού μας Ναυτικού»

Ιδιαίτερα συγκινημένος και βαθύτατα υπερήφανος δηλώνει ο Ναυτικός και Πλοίαρχος Α’ Γιώργος Βάλλης, από την άφιξη της φρεγάτας «Κίμων» στα ελληνικά ύδατα και συγκεκριμένα στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας.

Γιώργος Βάλλης: Το μήνυμα του Πλοιάρχου Α’ για τη φρεγάτα «Κίμων»

«Ως Ναυτικός και Πλοίαρχος Α’, η υποδοχή της φρεγάτας Κίμων στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας προκαλεί βαθιά συγκίνηση και υπερηφάνεια. Πρόκειται για ένα πλοίο υψηλής τεχνολογίας, που ενσωματώνει σύγχρονες επιχειρησιακές δυνατότητες και αναβαθμίζει ουσιαστικά την αποτρεπτική ισχύ του Πολεμικού μας Ναυτικού. Πάνω απ’ όλα, όμως, είναι το ανθρώπινο δυναμικό που θα την επανδρώσει αυτό που εγγυάται την επιχειρησιακή της αξία και την επιτυχία της αποστολής της.

Ως Πρόεδρος, χαιρετίζω την ένταξη της Κίμων στον ελληνικό στόλο ως μια στρατηγικής σημασίας εξέλιξη για την εθνική ασφάλεια και τη θαλάσσια κυριαρχία της χώρας. Η ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού με σύγχρονες μονάδες αποτελεί επένδυση σταθερότητας, ειρήνης και αξιοπιστίας της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή.

Εύχομαι καλές θάλασσες στο πλοίο και στο πλήρωμά του και δύναμη σε όλους όσοι υπηρετούν καθημερινά την πατρίδα από τη θάλασσα.

🇬🇷⚓️»

Η ιστορική υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων»

Από χθες η νεότευκτη φρεγάτα Belharra «Κίμων» έπλεε σε ελληνικά χωρικά ύδατα και σήμερα έφτασε στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας, όπου θα ενταχθεί επίσημα στις δυνάμεις του Πολεμικού Ναυτικού.

Στο κατάστρωμα της φρεγάτας Belharra «ΚΙΜΩΝ» βρέθηκαν από νωρίς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Το θωρηκτό «Αβέρωφ», η τριήρης «Ολυμπιάς» και έξι ακόμη πλοία του ελληνικού στόλου είχαν εντυπωσιακή ακολουθία για την υποδοχή της, σε μια λαμπρή τελετή στο ναύσταθμο Σαλαμίνας. Οι πρώτες εικόνες προκάλεσαν έντονη εντύπωση καθώς πρόκειται για την πρώτη ένταξη νέας φρεγάτας στον ελληνικό στόλο μετά από 28 χρόνια.

https://youtube.com/watch?v=j2xPMuF2MFE%3Ffeature%3Doembed

Μόλις ολοκληρώθηκε η διέλευση έγινε η υπογραφή στο βιβλίο επισκεπτών της Belharra και ακολούθως ανταλλαγή δώρων με τον κυβερνήτη, αντιπλοίαρχο Ιωάννη Κιζάνη.

Ο πρωθυπουργός και οι λοιποί επίσημοι ξεναγήθηκαν στο πλοίο και είδαν μεταξύ άλλων το κέντρο επιχειρήσεων. Και στη συνέχεια όταν η φρεγάτα “Κίμων” πλησίασε τον φαληρικό όρμο, πραγματοποιήθηκε διέλευση πλησίον του Θωρηκτού Αβέρωφ και της Τριήρους Ολυμπιάς, σε μία κίνηση με σαφή συμβολισμό σύνδεσης του παρόντος με την ιστορία του Πολεμικού Ναυτικού.

Η άφιξη στο Φάληρο

Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι το θωρηκτό Αβέρωφ και η τριήρης Ολυμπιάς πήραν θέση για να αποδώσουν τιμές στη φρεγάτα Κίμων, καθώς και την πολιτική και πολιτειακή ηγεσία.

Όταν η φρεγάτα Κίμων πέρασε δίπλα από το Αβέρωφ, το πλήρωμά του τέθηκε σε ακινησία αποδίδοντας με αυτόν τον τρόπο τις προβλεπόμενες τιμές. Στην τριήρη «Ολυμπιάς» βρίσκονται δόκιμοι της σχολής υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού

Η εντυπωσιακή υποδοχή

Ανταλλαγή δώρων και υπογραφή στο βιβλίο επισκεπτών

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αντάλλαξαν δώρα με τον κυβερνήτη της φρεγάτας Κίμων αντιπλοίαρχο Ιωάννη Κιζάνη και τους αξιωματικούς.

Το έμβλημα της φρεγάτας Κίμων στις στολές του πληρώματός του

Ο συμβολισμός των στοιχείων στη στολή του πληρώματος

Το έμβλημα της φρεγάτας «Κίμων» που έχει το πλήρωμα πάνω στη στολή απεικονίζει μια τριήρη, τη φρεγάτα Belharra και μια περικεφαλαία αρχαίου Έλληνα πολεμιστή σε γαλάζιο φόντο.

Τα τρία στοιχεία είναι δεμένα μεταξύ τους, με την τριήρη να είναι στην αριστερή πλευρά όπως κοιτάζει κάποιος το έμβλημα, και φαίνεται η πλώρη της. Στα δεξιά απεικονίζεται μια φρεγάτα Belharra κυρίως από τη μέση και έως την πρύμνη του πολεμικού πλοίου και στη μέση τα δύο σκάφη «ενώνονται» με την περικεφαλαία του αρχαίου Έλληνα πολεμιστή. Στο κάτω μέρος του εμβλήματος είναι ο κυματισμός της θάλασσας.

Το σύγχρονο ελικοδρόμιο του «Κίμωνα», της πρώτης ελληνικής φρεγάτας Belharra

Το βίντεο του Πολεμικού Ναυτικού

Το Πολεμικό Ναυτικό δημοσίευσε βίντεο με την πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra «Κίμων» δίνοντας μια πρώτη εικόνα της ναυτικής ισχύος που προσθέτει στον στόλο.

Η φρεγάτα «Κίμων», το νέο απόκτημα του Πολεμικού Ναυτικού και το πιο σύγχρονο πλοίο που έχει ενταχθεί ποτέ στον στόλο μας, εισήλθε χθες στα ελληνικά χωρικά ύδατα.

Το μήνυμα του Αρχηγού του Πολεμικού Ναυτικού

Ο Αρχηγός του Πολεμικού Ναυτικού, Αντιναύαρχος Δημήτριος–Ελευθέριος Κατάρας, καλωσόρισε το πλήρωμα στις ελληνικές θάλασσες, υπογραμμίζοντας ότι η άφιξη της «Κίμων» σηματοδοτεί νέα εποχή ναυτικής ισχύος. Στο μήνυμά του αναφέρθηκε στην επιβλητική ανάστροφη πλώρη της φρεγάτας και στον συμβολισμό της ιστορικής συνέχειας από τα «ξύλινα τείχη» έως τη σύγχρονη τεχνολογία, καλώντας το πλήρωμα να συνεχίσει «με ακάθεκτη ορμή» τον πλου προς τη Σαλαμίνα, τιμώντας το «Μέγα το της Θαλάσσης Κράτος».

«Με εθνική υπερηφάνεια σας καλωσορίζουμε σήμερα στις ελληνικές θάλασσες. Η άφιξή σας σηματοδοτεί μια νέα εποχή ναυτικής ισχύος για το Πολεμικό Ναυτικό. Από την πλώρη σας ατενίζουμε τη φιλοδοξία του έθνους για ασφάλεια, πρόοδο και ευημερία. Εκφράζω την απόλυτη ικανοποίησή μου προς το πλήρωμα για την εξαιρετική απόδοση και τον υψηλό επαγγελματισμό που επέδειξε, τόσο στην άρτια διαδικασία παραλαβής, όσο και κατά τον απαιτητικό επαναπλούν. Πλέετε άξιοι συνεχιστές της ένδοξης ναυτικής μας παρακαταθήκης. Η επιβλητική ανάστροφη πλώρη της φρεγάτας «Κίμων» σύντομα θα συναντήσει το ακρόπρωρο της Αθηναϊκής Τριήρους και το θωρηκτό καταδρομικό «Αβέρωφ», συνθέτοντας τα σύγχρονα «ξύλινα τείχη» της πατρίδας μας. Σας καλώ να συνεχίσετε τον πλου σας με ακάθεκτη ορμή, να ατενίζετε με βλέμμα νικητή και ιδιοκτήτη τις ελληνικές θάλασσες, τιμώντας το «Μέγα το της Θαλάσσης Κράτος», με τον Άγιο Νικόλαο πάντα στην πλώρη σας. Καλώς ορίσατε» ανέφερε στο μήνυμά του ο Αρχηγός του Πολεμικού Ναυτικού.

Η εκπαίδευση του πληρώματος

Πέρα από την παραλαβή του αρχικού φορτίου οπλισμού ξεκίνησε και η εκπαίδευση του πληρώματος. Το Αρχηγείο Στόλου σχεδιάζει ήδη τις πρώτες οργανωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες με τη συμμετοχή του «Κίμωνα». Στη συνέχεια και αφού ολοκληρωθεί η εκπαίδευση, η πρώτη ελληνική FDI θα ξεκινήσει συνεργασίες με μονάδες επιφανείας, υποβρύχια και μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το ερχόμενο καλοκαίρι θα έχουν ολοκληρωθεί τα βασικά αντικείμενα εκπαίδευσης, επιτρέποντας στο πλοίο να συμμετάσχει σε ασκήσεις μεγαλύτερης κλίμακας και σε διεθνείς συνεργασίες.

Ο κυβερνήτης της πρώτης Belharra του Πολεμικού Ναυτικού

Ο κυβερνήτης της φρεγάτας «Κίμων», της πρώτης από τις Belharra που αποκτά το Πολεμικό Ναυτικό είναι ο αντιπλοίαρχος Ιωάννης Κιζάνης. Πρόκειται για έναν έμπειρο αξιωματικό, που ήταν μάλιστα αρχηγός της τάξης του στη Σχολή Δοκιμών που αποφοίτησε το 2000. Έχει διατελέσει κυβερνήτης σε μεγάλα πλοία επιφάνειας και σε περιπολικά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού.

Τα χαρακτηριστικά της Belharra (FDI) [γράφημα]

Το πλοίο-«φρούριο», χάρη στις υψηλού επιπέδου δυνατότητές του, είναι ικανό να χειριστεί τρέχουσες και αναδυόμενες απειλές και εντός του 2026 θα είναι επιχειρησιακά έτοιμο στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Η φρεγάτα «Κίμων» είναι η πρώτη ελληνική φρεγάτα τύπου FDI HN και έχει σχεδιαστεί εξαρχής ως πλήρως ψηφιακό πολεμικό πλοίο.

«Η ένταξη της φρεγάτας «Κίμων» αλλά και των υπολοίπων τριών φρεγατών -δηλαδή των τεσσάρων φρεγατών αυτής της κλάσης- στο Πολεμικό μας Ναυτικό δημιουργεί το ισχυρότερο Ναυτικό που είχε ποτέ ο Ελληνισμός» ανέφερε στον χαιρετισμό του ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας κατά την παράδοση της φρεγάτας τον περασμένο Δεκέμβριο. Οπως τόνισε χαρακτηριστικά, «η Ελλάδα ισχυροποιείται όχι για να απειλεί, αλλά για να προστατεύει, για να αποτρέπει, για να εγγυάται. Για να εγγυάται μια διεθνή αντίληψη η οποία προτάσσει το δίκαιο απέναντι στην ισχύ».

Ο κ. Δένδιας συνέχισε λέγοντας ότι για τον ίδιο αποτελεί μεγάλη τιμή «η ύψωση της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα Κίμων», καθώς «η Ελλάδα είναι μια νησιωτική χώρα, με θαλάσσιες οδούς επικοινωνίας. Ζει, αναπνέει μέσα από τη θάλασσα, όχι ως σχήμα λόγου, αλλά ως πραγματικότητα».

Πρόσθεσε δε ότι η χώρα μας «διαθέτει τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον πλανήτη. Και γι’ αυτό δεν νοείται Πολεμικό Ναυτικό στην Ελλάδα χωρίς ισχυρές δυνατότητες. Χωρίς την ικανότητα, τη δυνατότητα να βρίσκεται, έγκαιρα και αξιόπιστα, εκεί όπου διαμορφώνονται τα συμφέροντα του Ελληνισμού».

Σε άλλο σημείο ο κ. Δένδιας επισήμανε: «Ενισχύεται πλέον η δυνατότητα αποτροπής μας. Η δυνατότητα να υπερασπίσουμε την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Η δυνατότητά μας να προβάλουμε τις ευρωπαϊκές αξίες με έναν τρόπο ακόμη πιο ισχυρό».

Αναφερόμενος στη στρατηγική μας σχέση με τη Γαλλία, «τη χώρα, στην οποία κατασκευάστηκε αυτό το εξαιρετικό πλοίο», ο υπουργός είπε ότι «η Συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης της 28ης Σεπτεμβρίου 2021, την οποία υπέγραψα τότε ως υπουργός Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας, αποτέλεσε μια στρατηγική επιλογή για τη πατρίδα μας. Ενσωματώνει και την αλληλεγγύη μεταξύ δύο κρατών».

Οι επόμενες φρεγάτες και ο «Θεμιστοκλής»

Η φρεγάτα «Κίμων» είναι μόνο η αρχή. Εντός του 2026 αναμένεται να παραδοθούν στο Πολεμικό Ναυτικό και οι υπόλοιπες δύο φρεγάτες «ΝΕΑΡΧΟΣ» και «ΦΟΡΜΙΩΝ», ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η κατασκευή και της τέταρτης φρεγάτας, που θα φέρει το όνομα «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ». Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, το Πολεμικό Ναυτικό θα διαθέτει έναν από τους πιο σύγχρονους και ισχυρούς στόλους στην ιστορία του Ελληνισμού.