Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου, 2026
13.7 C
Athens
type here...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δένει και τον Τσικίνιο ο Ολυμπιακός – Ανακοινώθηκε η επέκταση συμβολαίου του Πορτογάλου

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Ο Ολυμπιακός γνωστοποίησε ότι ο Τσικίνιο θα παραμείνει μόνιμος κάτοικος Πειραιά.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήρθαν σε οριστική συμφωνία με τη πλευρά του Πορτογάλου, έδωσαν τα χέρια και ο 30χρονος θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ακόμη μία σημαντική κίνηση, μετά από τις επεκτάσεις των Ζέλσον ΜάρτινςΚοστίνια, αλλά και αυτή του Λορέντζο Πιρόλα προ μηνών.

Ο Τσικίνιο αποτελεί ένα από τα πιο βασικά γρανάζια της καλοκουρδισμένης μηχανής τους Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και δεδομένα η επιθυμία του Βάσκου τεχνικού ήταν ο «Τσίκι» να επεκτείνει το συμβόλαιο του με την ομάδα.

Ο Τσικίνιο έχει καταγράψει συνολικά 95 εμφανίσεις με τους Πειραιώτες, έχοντας πετύχει 16 γκολ, ενώ έχει μοιράσει και 11 ασίστ.

Η χρονική επέκταση του νέου συμβολαίου του Πορτογάλου δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή.

Ροή Ειδήσεων

ΕΛΛΑΔΑ

Αναβλήθηκε για την Τετάρτη η δίκη Μαυρίκη – Παραμένει κρατούμενος

0
Ενώπιον της Δικαιοσύνης θα οδηγηθεί την Τετάρτη (18/2) ο Χρήστος...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με Χουάντσο στον Παναθηναϊκό – Δεν ταξίδεψε για Ηράκλειο λόγω ίωσης

0
Με ένα απρόοπτο ταξίδεψε για το Ηράκλειο ενόψει του Allwyn...
ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Διπλό χαράτσι μετά από τις αυξήσεις της ΕΥΔΑΠ

0
Η αύξηση στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ εγκαινιάζει μια νέα περίοδο επιβαρύνσεων...
ΕΛΛΑΔΑ

Η Πέμπτη των καθημερινών «ηρώων» – Η ΠΕΠΙΕΘ κόβει την πίτα, ο Βάλλης κάνει απολογισμό και χαράζει την επόμενη ημέρα

0
Σε εορταστικό κλίμα της χρονιάς, η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων...
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Σάρωσε τα βραβεία στα Best City Awards o Δήμος Αθηναίων

0
Mε κορυφαία διάκριση τον τίτλο «Smart City of the Year», η...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLE

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group