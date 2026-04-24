Δένδιας: Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Αρμενίων

Τιμάμε σήμερα τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Αρμενίων, ενός από τα πλέον αποτρόπαια εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας τον 20ό αιώνα, όπως υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο «Χ».

«Για τον Ελληνισμό, που μοιράζεται με τον φίλο λαό της Αρμενίας την ιστορική εμπειρία διωγμών και τραγωδιών, οι εκδηλώσεις μνήμης δεν αποτελούν μια “επετειακή” διαδικασία» πρόσθεσε.

«Είναι μια διαρκής υπόμνηση ότι η αναγνώριση της ιστορικής αλήθειας από το σύνολο της διεθνούς κοινότητας, συνιστά αναγκαία συνθήκη για να μην επαναληφθούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ποτέ ξανά», κατέληξε ο κ. Δένδιας.

