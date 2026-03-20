ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας: Στρατηγικός ο ρόλος της Αλεξανδρούπολης – Θα εξάγουμε ελληνικό anti-drone σύστημα

Για τον σημαντικό στρατηγικό ρόλο της Αλεξανδρούπολης μίλησε την Πέμπτη(20/3) ο Νίκος Δένδιας στη σκιά της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Όπως τόνισε ο υπουργός Άμυνας, «η Αλεξανδρούπολη μπήκε στον χάρτη του ΝΑΤΟ το 2019 όταν υπέγραψα με την ιδιότητά μου ως υπουργός Εξωτερικών, τη σχετική Συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν κάποιος υπουργός Άμυνας μιλούσε το 2015 στους ετέρους ομολόγους του στο ΝΑΤΟ για την Αλεξανδρούπολη δεν θα την γνώριζε κανένας, ενώ τώρα όλοι ξέρουν που βρίσκεται».

Ο κ. Δένδιας τόνισε ότι αυτή η εξέλιξη δεν οφείλεται σε βελτίωση των γνώσεων στη γεωγραφία, αλλά στο γεγονός ότι «η Αλεξανδρούπολη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε μια σειρά πραγμάτων. Τα Στενά του Βοσπόρου, λόγω της γεωγραφίας, παίζουν κι αυτά πολύ σημαντικό ρόλο. Αυτό που μπορεί να κάνει η Ελλάδα είναι να δημιουργήσει τον κάθετο διάδρομο σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, προκειμένου να τροφοδοτήσει με ενέργεια πάρα πολλές χώρες κατά μήκος του».

Οι δηλώσεις έγιναν στο πλαίσιο συζήτησης που είχε ο υπουργός Άμυνας στο 4ο East Macedonia & Thrace Forum στην Αλεξανδρούπολη, με τον μόνιμο αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Πρέσβη Μάθιου Γουίτακερ.

«Ο Κένταυρος» και η σύνδεση άμυνας με ανάπτυξη

Ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε ότι «όλα τα χρήματα που δίνουμε για την Άμυνα δημιουργούν ασφάλεια. Αυτό είναι το “νούμερο 1” για τον πληθυσμό της χώρας, αλλά αν γίνει σωστά θα μπορούσε να οδηγήσει και σε ανάπτυξη. Θα μπορούσε να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, καινοτομία και τεχνολογία διττής χρήσης».

Στο πλαίσιο αυτό, εξήγησε ότι η τωρινή κυβέρνηση προσπαθεί μέσω του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας να δημιουργήσει μια οντότητα που θα μετατρέψει την ανάγκη για καινοτόμες λύσεις στην Άμυνα σε λύσεις ανάπτυξης και απασχόλησης στον οικονομικό βίο της χώρας.

Ως παράδειγμα ανέφερε τον «Κένταυρο», το αντί-drone σύστημα για το οποίο η Ελλάδα είναι ιδιαίτερα υπερήφανη και το οποίο θα μπορεί να εξαχθεί, σημειώνοντας ότι η Κύπρος θα αποκτήσει επίσης το συγκεκριμένο σύστημα.

