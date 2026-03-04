Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ επιβεβαίωσε την επίθεση στο Iris Dena, στην πρώτη αμερικανική επίθεση εναντίον ιρανικών δυνάμεων εκτός Μέσης Ανατολής κατά τη διάρκεια σύγκρουσης

Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν μια επιδρομή με τορπίλη υποβρυχίου που βύθισε ένα ιρανικό πολεμικό πλοίο στα ανοικτά των νότιων ακτών της Σρι Λάνκα , σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ. Ο Πιτ Χέγκσεθ επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονταν πίσω από την επίθεση σε μια ιρανική φρεγάτα που ταξίδευε κοντά στις ακτές της Σρι Λάνκα.

Σύμφωνα με τον Χέγκσεθ, επρόκειτο για την πρώτη βύθιση εχθρικού σκάφους από τορπίλη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. «Ένα αμερικανικό υποβρύχιο βύθισε ένα ιρανικό πολεμικό πλοίο που νόμιζε ότι ήταν ασφαλές σε διεθνή ύδατα», δήλωσε ο Χέγκεθ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Πεντάγωνο. «Αντίθετα, βυθίστηκε από τορπίλη».

«Η πρώτη βύθιση εχθρικού πλοίου από τορπίλη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο», πρόσθεσε ο Χέγκεθ. Ο Χέγκεθ είπε επίσης ότι ο αμερικανικός στρατός βύθισε το «πλοίο-βραβείο» του Ιράν, το «Soleimani» — το οποίο πήρε το όνομά του από τον πρώην Ιρανό στρατηγό Κασέμ Σουλεϊμανί, ο οποίος σκοτώθηκε από αμερικανικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε από ένα υποβρύχιο του αμερικανικού ναυτικού αργά το βράδυ της Τρίτης. Ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι ήταν η πρώτη φορά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που ένα εχθρικό πλοίο έγινε στόχος των ΗΠΑ στον Ινδικό Ωκεανό. Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών της Σρι Λάνκα, Βιτζίθα Χέραθ, η ακτοφυλακή της Σρι Λάνκα έλαβε σήμα κινδύνου από ένα ιρανικό πολεμικό πλοίο, το Iris Dena, στις 5:08 π.μ. την Τετάρτη. Τα μέλη του πληρώματος περιέγραψαν το περιστατικό ως έκρηξη. «Μέχρι τις 6 π.μ. στείλαμε ένα πολεμικό σκάφος και μέχρι τις 7 π.μ. το δεύτερο πολεμικό σκάφος», είπε ο Χέραθ. Δεν ανέφερε την αιτία της δυστυχίας του σκάφους, αλλά είπε ότι η Σρι Λάνκα είχε την υποχρέωση να ανταποκριθεί στην έκκλησή τους για βοήθεια, καθώς η χώρα είχε υπογράψει τη διεθνή σύμβαση για τη θαλάσσια έρευνα και διάσωση. Το ιρανικό πλοίο βρισκόταν εκτός των χωρικών υδάτων της Σρι Λάνκα, αλλά εντός της οικονομικής της ζώνης, 44 ναυτικά μίλια (81 χλμ.) ανοιχτά της νότιας παράκτιας πόλης Γκάλε.

Το πολεμικό πλοίο Iris Dena ήταν η νεότερη φρεγάτα του ιρανικού ναυτικού στόλου και ήταν εξοπλισμένο με πυραύλους εδάφους-αέρος, πυραύλους κατά πλοίων, κανόνια, πολυβόλα και εκτοξευτές τορπιλών. Το πλοίο πιθανότατα περνούσε από τη Σρι Λάνκα καθώς επέστρεφε από τη διεθνή επιθεώρηση στόλου, η οποία διοργανώθηκε από το ινδικό ναυτικό την περασμένη εβδομάδα. Σύμφωνα με αξιωματούχους, 32 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο στο Γκάλε, και μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 80 σοροί. Πιστεύεται ότι επέβαιναν περίπου 140 – 150 άτομα, με πολλούς να αγνοούνται.

Η εκπρόσωπος του ναυτικού της Σρι Λάνκα, Μπουντίκα Σάμπαθ, δήλωσε ότι οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται και ότι ο κύριος στόχος της επιχείρησης είναι «να βοηθηθούν οι επιζώντες».

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της Σρι Λάνκα δήλωσε στον Guardian ότι η ιρανική πρεσβεία στο Κολόμπο είχε υποδείξει μέσω παρασκηνίων ότι πίστευαν ότι το πλοίο τους είχε γίνει στόχος αμερικανικής επιδρομής. Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Ιρανοί ισχυρίστηκαν ότι οι αμυντικές και αντεπιθετικές ικανότητες του πλοίου απενεργοποιήθηκαν με ηλεκτρομαγνητικά μέσα πριν από την επίθεση. Η ιρανική κυβέρνηση δεν έχει ακόμη σχολιάσει επίσημα το περιστατικό.

Μια άλλη πηγή από την άμυνα της Σρι Λάνκα δήλωσε ότι φαίνεται ότι το πλοίο είχε χτυπηθεί από δύο τορπίλες που χτύπησαν το κέντρο του πλοίου. Ο Ρόχαν Γκουναράτνα, ένας αναλυτής άμυνας από τη Σρι Λάνκα, επιβεβαίωσε ότι είχε ενημερωθεί ότι το πλοίο είχε γίνει στόχος επίθεσης με τορπίλες από τις ΗΠΑ από υποβρύχιο. Η κύρια ναυτική βάση των ΗΠΑ στον Ινδικό Ωκεανό είναι η Ντιέγκο Γκαρσία, που βρίσκεται στο αρχιπέλαγος Τσάγκος, σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.600 χιλιομέτρων από τη Σρι Λάνκα.