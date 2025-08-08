Δανάη Μιχαλάκη:Επέτειο γάμου είχαν την Πέμπτη (07.08.2025) η Δανάη Μιχαλάκη και ο Γιώργος Παπαγεωργίου και η γνωστή ηθοποιός θέλησε να τιμήσει τη μέρα αυτή με μία διαφορετική ανάρτηση.

Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Η παραλία» παντρεύτηκε πριν από τέσσερα χρόνια με τον γοητευτικό συνάδελφό της και γιο της Φιλαρέτης Κομνηνού στη Σύρο σε μία λιτή ρομαντική τελετή. Η Δανάη Μιχαλάκη και ο Γιώργος Παπαγεωργίου προτιμούν να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Με αφορμή την επέτειο γάμου, η Δανάη Μιχαλάκη έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία όχι δική της και του συζύγου της αλλά των γονιών της.

«Σήμερα έχουμε επέτειο γάμου 4 χρόνια. Δεν ανέβασα φωτογραφία με τον άντρα μου, ανέβασα αυτή την φωτογραφία των γονιών μου. Αυτή η φωτογραφία κλείνει 4 χρόνια σήμερα. Επειδή δεν είδαν ο ένας τον άλλο πολύ εκείνη την ημέρα, ενώ μας περίμεναν να πάμε στο γλέντι, αγκαλιαστήκανε να δουν μαζί το ηλιοβασίλεμα, γιατί έλειψε ένας στον άλλο. Αυτό είναι αγάπη για μένα. Αυτό κυνηγάω κάθε μέρα . Να καταλήξω να είμαι με τον άντρα μου 36 χρόνια και να αγαπιόμαστε ακόμα έτσι», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η Δανάη Μιχαλάκη.