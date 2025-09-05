Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου, 2025
Δακτύλιος: Πότε επιστρέφει, οι ώρες ισχύς του και οι περιοχές που περιλαμβάνει

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Στα μέσα Οκτωβρίου αναμένεται να τεθεί εκ νέου σε ισχύ ο Δακτύλιος, στο κέντρο της Αθήνας, που είχε παύσει από τις 18 Ιουλίου λόγω καλοκαιριού.

Ειδικότερα, ο Δακτύλιος θα επανέλθει σε λειτουργία ξανά στις 14 Οκτωβρίου με στόχο να ομαλοποιηθεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της πόλης.

Τα όρια του δακτυλίου

Ο δακτύλιος εκτείνεται στις παρακάτω οδούς και λεωφόρους:

Λ. Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Λ. Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπ. Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλ. Ηλιού – Αμβρ. Φραντζή – Λ. Ανδρ. Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Λ. Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλ. Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Λ. Αλεξάνδρας.
Στις οριακές λεωφόρους και οδούς του μικρού Δακτυλίου τα μέτρα περιορισμού δεν ισχύουν.

Ο περιορισμός των μονών – ζυγών
Στις οδούς και λεωφόρους που περικλείονται από τον ΜΙΚΡΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ επιτρέπεται μόνο η εκ περιτροπής κυκλοφορία των ιδιωτικών αυτοκινήτων, καθώς και των φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2,2 τόνους, με βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας τους (μονά – ζυγά).

Κατά την ισχύ του από την Δευτέρα έως την Πέμπτη από τις 07.00 έως 20.00 και για την Παρασκευή από τις 07.00 έως 15.00, επιτρέπεται μόνο η εκ περιτροπής κυκλοφορία των επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης και των φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2.200 χιλιάδων χιλιογράμμων, με βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας τους, ως εξής:

Τις άρτιες (ζυγές) ημερομηνίες κυκλοφορούν τα επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και τα φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2.200 χιλιάδων χιλιογράμμων, που ο αριθμός κυκλοφορίας τους τελειώνει σε 0, 2, 4, 6 και 8 (δηλαδή σε ζυγό αριθμό).
Tις περιττές (μονές) ημερομηνίες κυκλοφορούν τα επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και τα φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2.200 χιλιάδων χιλιογράμμων, που ο αριθμός κυκλοφορίας τους τελειώνει σε 1, 3, 5, 7 και 9 (δηλαδή σε μονό αριθμό).

