Χρυσοχοΐδης: «Υπάρχουν ενδείξεις οπαδικού υπόβαθρου στη δολοφονία του Κλεομένη»

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ταξίδεψε εκτάκτως στη Θεσσαλονίκη και παραχώρησε συνέντευξη Τύπου, παραδεχόμενος πως υπάρχουν ενδείξεις (αλλά όχι ακόμη αποδείξεις) πως η δολοφονία του 20χρονο φίλου του ΠΑΟΚ, Κλεομένη, είχε οπαδικά κίνητρα.

«Το τμήμα δίωξης χειρίστηκε παραδειγματικά την υπόθεση. Διενεργεί αυτοτελώς αστυνομικές ενέργειες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Δεν μπορούμε να παραθέσουμε περισσότερα στοιχεία, η υπόθεση βρίσκεται στην κύρια ανάκριση. Η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής υπάρχουν ενδείξεις οπαδικού υπόβαθρου, αλλά τα υπόλοιπα ανήκουν στην διαδικασία της ανάκρισης και της ελληνικής δικαιοσύνης», δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Παράλληλα, παραδέχτηκε πως παρότι τα γήπεδα είναι πλέον ασφαλή από επεισόδια, η βία έχει μεταφερθεί εκτός αυτών. «Από τον Φεβρουάριο του 2024 για τα αδικήματα σχετικά με αθλητικά έγιναν 1.593 έλεγχοι, 147 συλλήψεις και 196 άτομα κατηγορήθηκαν και 13 προφυλακίστηκαν. Εξαρθρώθηκαν 3 εγκληματικές οργανώσεις εκ των οποίων οι δύο εκμεταλλευόμενες στην οπαδική τους δραστηριότητα πουλούσαν ναρκωτικά και έκαναν αδικήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας φιλάθλων. Οι αγωνιστικοί χώροι έγιναν χώροι υγιούς αθλητικού ανταγωνισμού, χωρίς επεισόδια με χιλιάδες γονείς και παιδιά να παρακολουθούν αγώνες αθλημάτων. Δυστυχώς υπάρχουν φαινόμενα μακριά από τα γήπεδα με άτομα να μην συμμορφωνόταν με τη νέα πραγματικότητα. Αυτοί θα μας βρουν απέναντι. Ο εποπτεύων διέταξε το άνοιγμα δικογραφίας για να διακριβωθούν εγκληματικές πράξεις που οι συγκεκριμένες ομάδες που κίνητρα μακριά από τους αγωνιστικούς χώρους αλλά έχουν τα στοιχεία οργανωμένου εγκλήματος να τεθούν υπό παρακολούθηση και έλεγχο με βάση τον ποινικό νόμο να εξαρθρωθούν και να διαλυθούν. Οι ομάδες αυτές αποτελούνται από άτομα του οργανωμένοι με αξιόποινες πράξεις με χαρακτηριστικό τη βία. Το πρόσφατο αποτελεί οδηγό και για άλλα δράσεις στο νομοθετικό πεδίο. Γι’ αυτό βελτιώνουμε τις υφιστάμενες διατάξεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή ανηλίκων να και νεαρών ανηλίκων που σχετίζονται με αξιόποινα στο πλαίσιο της αθλητικής ομάδας. Ενισχύεται η θέση ενήλικου που χρησιμοποιεί ανήλικο ή αποδεδειγμένα τον στρατολογεί για τέτοιο σκοπό Είμαστε εδώ να τους διαλύσουμε».