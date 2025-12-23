Χριστουγεννιάτικος εφιάλτης: Αγροτικά μπλόκα σε κομβικά σημεία – Ουρές χιλιομέτρων στους δρόμους – Πάνε από «καρόδρομους» οι οδηγοί

Με δυσκολίες και απρόβλεπτες καθυστερήσεις ξεκίνησε η χριστουγεννιάτικη έξοδος των εκδρομέων, καθώς οι αγροτικές κινητοποιήσεις συνεχίζονται σε πολλές περιοχές της χώρας, επηρεάζοντας βασικούς οδικούς άξονες από τον Έβρο έως την Κρήτη.

Τρακτέρ βρίσκονται παραταγμένα σε κομβικά σημεία του εθνικού και περιφερειακού δικτύου, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις η κυκλοφορία να διεξάγεται τμηματικά, με εκτροπές ή μέσω παρακαμπτηρίων διαδρομών, ακόμη και από χωματόδρομους. Η Τροχαία βρίσκεται σε διαρκή επιφυλακή, εφαρμόζοντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις όπου κρίνεται απαραίτητο για λόγους ασφαλείας.

Τα αγροτικά μπλόκα σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου έχουν μετατρέψει το ταξίδι σε δοκιμασία αντοχών, με ουρές χιλιομέτρων, αναγκαστικές παρακάμψεις και πολύωρες διαδρομές.

Στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης η κατάσταση χαρακτηρίζεται χαοτική. Στο ύψος του Σχηματαρίου τα οχήματα ακινητοποιούνται για μεγάλες χρονικές περιόδους, ενώ η κυκλοφορία εκτρέπεται προς δευτερεύοντες δρόμους. Έτσι, μια διαδρομή που υπό φυσιολογικές συνθήκες διαρκεί περίπου δύο ώρες, όπως το Αθήνα – Λαμία, φτάνει πλέον έως και τις πέντε ώρες.

Μπλόκο Θήβας: Ουρές 7 χιλιομέτρων στη Ριτσώνα

Ενδεικτικές είναι οι εικόνες από την παράκαμψη της Ριτσώνας όπου σχηματίζονται ουρές χιλιομέτρων από αυτοκίνητα που διοχετεύονται στην εθνική οδό Θήβας – Λιβαδειάς.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ τα μπλόκα της Θήβας και του Κάστρου παραμένουν ενεργά ενώ στην παλαιά Ε.Ο. Αθηνών – Θηβών το μπλόκο στις Ερυθρές ανοιγοκλείνει για τα οχήματα ανά διαστήματα.

Χαρακτηριστικά είναι επίσης τα πλάνα που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ και δείχνουν οχήματα να κινούνται σε χωματόδρομο για να μπορέσουν να φτάσουν στον προορισμό τους:

Μερική ομαλοποίηση σε ορισμένα σημεία

Στον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ, στα διόδια των Μαλγάρων, η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε εν μέρει. Τα οχήματα κινούνται πλέον από δύο λωρίδες στο ρεύμα προς Αθήνα και από τρεις λωρίδες προς Θεσσαλονίκη, έπειτα από σχετική συνεννόηση με τις αστυνομικές αρχές.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι και η κίνηση προς Μαρτίνο, με τον χρόνο μετάβασης να υπερδιπλασιάζεται, γεγονός που προκαλεί εκνευρισμό αλλά και ανησυχία για την οδική ασφάλεια. Δεν είναι λίγοι οι οδηγοί που, στην προσπάθειά τους να αποφύγουν την αναμονή, καταλήγουν σε χωματόδρομους και αγροτικές διαδρομές, περιγράφοντας την εμπειρία ως «επικίνδυνη και εξαντλητική».

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στη Θήβα, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία τόσο στην Ενωτική Οδό όσο και στη Βόρεια Περιφερειακή. Αντίστοιχα, στην Πάτρα και σε τμήματα της Πελοποννήσου, τα αγροτικά μπλόκα περιορίζουν τη διέλευση των οχημάτων σε μία λωρίδα, δημιουργώντας μεγάλες καθυστερήσεις για όσους κατευθύνονται προς εορταστικούς προορισμούς.

Στη Βόρεια Ελλάδα, οι αγρότες προχώρησαν σε προσωρινή χαλάρωση των κινητοποιήσεων λόγω των γιορτών, επιτρέποντας την κυκλοφορία σε βασικούς άξονες, χωρίς ωστόσο να αποχωρούν από τα σημεία συγκέντρωσης. Τα τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα στην άκρη των δρόμων, ενώ οι τελικές αποφάσεις για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων μετατίθενται για μετά τα Χριστούγεννα.

Για να δείτε live χάρτη με την κατάσταση στα μπλόκα, πατήστε ΕΔΩ

Μητσοτάκης: Δεν υποκύπτουμε σε εκβιασμούς

Από το υπουργικό συμβούλιο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υποκύψει σε πιέσεις, υπογραμμίζοντας ωστόσο την ανάγκη κοινωνικής ευθύνης ενόψει των εορτών. Τόνισε ότι η ασφάλεια στους δρόμους είναι αδιαπραγμάτευτη και ότι τον τελικό λόγο για το άνοιγμα ή όχι των δρόμων έχει η Τροχαία.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι «έχουμε το παράδοξο κάποιοι να διεκδικούν, αλλά να μην συζητούν» και πρόσθεσε «έχει έρθει η ώρα της κοινής ευθύνης».

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόσθεσε πως «η Κυβέρνηση δεν μπορεί να μεροληπτεί υπέρ μία κοινωνικής ομάδας» και πως «δεν πρέπει να ταλαιπωρηθούν οι πολίτες που θέλουν να ταξιδέψουν για τις γιορτές και η οποία μετακίνηση πρέπει να γίνει με ασφάλεια.

Υπενθύμισε δε ότι «είχαμε νέες εκταμιεύσεις και θα ολοκληρωθούν όλες οι πληρωμές ύψους 1,8 δισ. με κάποιες μικρές καθυστερήσεις. Είναι μια σύνθετη διαδικασία με κονδύλια περισσότερα από πέρσι και με ελέγχους εγκυρότερους, εγκεκριμένους από την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία επισήμανε ότι, παρότι οι κινητοποιήσεις αποτελούν δημοκρατικό δικαίωμα, δεν μπορεί να επιτραπεί η κυκλοφορία οχημάτων σε εθνικές οδούς όταν υπάρχουν εμπόδια, καθώς τίθεται σε κίνδυνο η οδική ασφάλεια.

«Δεν είναι δυνατόν να επιτρέψει η Τροχαία την κίνηση οχημάτων – ανάμεσά τους και βαρέων – στις Εθνικές Οδούς, ενώ υπάρχουν εκεί τρακτέρ» ανέφερε πρωί της Τρίτης (23/12) η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Παράλληλα, οι αγρότες έχουν τονίσει ότι από σήμερα (23/12) θα προχωρήσουν σε αναδιάταξη των τρακτέρ, προκειμένου να δώσουν επιπλέον λωρίδες κυκλοφορίας στους δρόμους που έχουν κλείσει με τα μπλόκα.

«Εγώ βλέπω εμπόδια στον δρόμο» είπε στον ΣΚΑΪ με φόντο τα πλάνα από την κατάσταση που επικρατεί στα μπλόκα των Μαλγάρων και της Νίκαιας ενώ σε άλλο σημείο είπε «αν κάποιος θεωρεί ότι από εκεί μπορούν να κινηθούν ταξιδιώτες με την κίνηση των ημερών, υποτιμά τη νοημοσύνη μας»

«Αν έχουμε πυρκαγιά σε όχημα εν κινήσει τι θα κάνουμε; Η παρακαμπτήριος έχει δύο λωρίδες κυκλοφορίας και σε μια έκτακτη ανάγκη μπορούμε να δώσουμε την κυκλοφορία από την άλλη λωρίδα» συνέχισε η κυρία Δημογλίδου.

Αν και ξεκαθάρισε ότι « δεν έχουμε κόντρα με τους αγρότες», στην ερώτηση γιατί δεν μπορούν να μπουν τροχονόμοι κατά μήκος των τμημάτων που προτίθενται να δώσουν λωρίδα κυκλοφορίας οι αγρότες, η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ απάντησε «μιλάμε για δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, περπατούν πεζοί στο εθνικό δίκτυο οι αγρότες. Είναι δυνατόν να βάλουμε τροχονόμους για να κάνουν τις σημαδούρες;»

Όπως διευκρίνισε, μάλιστα, «σε κανένα μπλόκο δεν έχει αλλάξει η κατάσταση των οχημάτων μέχρι το πρωί της Τρίτης, δεν έχει δοθεί καμία λωρίδα κυκλοφορίας. Ξέρετε πόση δύναμη σπαταλά η ΕΛ.ΑΣ στο εθνικό οδικό δίκτυο και στις παρακαμπτήριες, όπως είναι υποχρέωσή της; Οι παρακάμψεις είναι δύσκολές και αυτές, προφανώς και υπάρχει κίνδυνος. Αναγκαζόμαστε να δίνουμε αυτές τις παρακάμψεις, υπάρχουν τροχονόμοι παντού

«Τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τις αποφασίζει η Τροχαία και κανείς διαμαρτυρόμενος. Εμείς δεν έχουμε δει καμία μετακίνηση των μπλόκων» κατέληξε η Κωνσταντία Δημογλίδου.

Αναστολή κινητοποιήσεων στα τελωνεία Ευζώνων και Νίκης – Συμβολικός αποκλεισμός στον Προμαχώνα – Αποφασίζουν σήμερα στην Εξοχή

Διαφοροποιημένη είναι η στάση των αγροκτηνοτρόφων στα μπλόκα τους στα σύνορα της Ελλάδας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, οι παραγωγοί αναστέλλουν τις κινητοποιήσεις μέχρι και την Παρασκευή 26/12, διευκολύνοντας τη μετακίνηση των πολιτών, ενώ στην Εξοχή και τον Προμαχώνα, στα σύνορα με τη Βουλγαρία, οι δράσεις συνεχίζονται με στοχευμένες και συμβολικές παρεμβάσεις, εν αναμονή αποφάσεων για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων μετά τις γιορτές.

Συγκεκριμένα, στο τελωνείο των Ευζώνων, εντός της ημέρας, οι αγροτοκτηνοτρόφοι θα απομακρύνουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα από το κέντρο του οδοστρώματος και θα τα τοποθετήσουν στα αριστερά και δεξιά του, απελευθερώνοντας πλήρως τα ρεύματα κυκλοφορίας, ώστε να πραγματοποιείται απρόσκοπτα η διέλευση φορτηγών, τουριστικών λεωφορείων και επιβατικών οχημάτων. Παρά την αναστολή των κινητοποιήσεων, θα παραμείνουν κανονικά στο μπλόκο και στις βάρδιές τους, όπου σκοπεύουν να περάσουν τις γιορτινές ημέρες μαζί με τις οικογένειές τους, χωρίς να παρεμποδίζεται η ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

Αντίστοιχα, στο μπλόκο του τελωνείου της Νίκης δεν προγραμματίζεται κανένας αποκλεισμός έως τις 26/12. Για σήμερα, ωστόσο, οι συμμετέχοντες αναμένεται να μεταβούν στο Κέντρο Υγείας Αμυνταίου μαζί με συναδέλφους τους, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει προγραμματιστεί η παρουσία κυβερνητικού στελέχους, προκειμένου να πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας.

Στον Προμαχώνα, αγρότες και κτηνοτρόφοι προχωρούν σήμερα σε συμβολικό αποκλεισμό του τελωνείου για φορτηγά παντός τύπου, διάρκειας έως και τριών ωρών, από τις 14:00 το μεσημέρι, με τη συμμετοχή περισσότερων τρακτέρ και αγροτικών οχημάτων. Μετά τη λήξη της κινητοποίησης, τα οχήματα θα παραταχθούν δεξιά και αριστερά του οδοστρώματος, μιας και έως και την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου δεν προγραμματίζεται νέα κινητοποίηση, προκειμένου να παραμείνει ο δρόμος ελεύθερος για τους εκδρομείς και τους ταξιδιώτες των εορτών.

Ανήμερα των Χριστουγέννων, οι συμμετέχοντες στο μπλόκο του Προμαχώνα, θα πραγματοποιήσουν γενική συνέλευση, κατά την οποία θα καθοριστεί ο τρόπος συνέχισης των κινητοποιήσεων από τις 26/12 και μετά.

Την ίδια ώρα, σε ισχύ παραμένει ο επ’ αόριστον αποκλεισμός του τελωνείου της Εξοχής, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, για τη διέλευση φορτηγών παντός τύπου, ο οποίος ξεκίνησε χθες στις 12 το μεσημέρι από αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής Νευροκοπίου Δράμας. Η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων, των τουριστικών λεωφορείων και των οχημάτων έκτακτης ανάγκης διεξάγεται κανονικά μέσω παρακαμπτήριων οδών, ενώ το μπλόκο έχει στηθεί σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το τελωνείο. Εντός της ημέρας αναμένεται να πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση, κατά την οποία θα αποφασιστεί η στάση που θα τηρηθεί κατά τις ημέρες των Χριστουγέννων.

Κομοτηνή: Ανοίγει η Εγνατία οδός από 23 έως 26 Δεκεμβρίου

Σύμφωνα με την τελευταία τους απόφαση αναφορικά με τις επόμενες κινήσεις τους, οι αγρότες του μπλόκου του δυτικού κόμβου Κομοτηνής της Εγνατίας οδού, στο ρεύμα προς Ξάνθη, θα ανοίξουν τον αυτοκινητόδρομο από σήμερα Τρίτη (23/12) έως και την Παρασκευή 26 του μήνα, στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των ταξιδιωτών ενόψει των Χριστουγέννων.

«Δίνουμε προτεραιότητα στην ασφαλή μετακίνηση των συμπολιτών μας και τους ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα» αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Σιάτιστα: Άρση του αποκλεισμού για τα φορτηγά

Σε άρση του αποκλεισμού για τα φορτηγά προχώρησαν οι αγρότες του μπλόκου Δυτικής Μακεδονίας στη Σιάτιστα. Οι αγρότες με τα τρακτέρ τους κράτησαν κλειστή την Εγνατία οδό και την Εθνική οδό Κοζάνης – Ιωαννίνων από τις 10.30 το πρωί.

Τελωνείο Κήπων: Ανοίγει το βράδυ για τα φορτηγά

Μέχρι και την Παρασκευή το βράδυ θα γίνεται κανονικά η διέλευση των φορτηγών. Να σημειωθεί ότι, μέχρι την Δευτέρα περισσότερα από 250 βαριά οχήματα βρίσκονταν επί της Εγνατίας, αναμένοντας την αναχώρησή τους προς Τουρκία και περίπου άλλα τόσα αναμένουν και στο τουρκικό έδαφος.

Τα τρακτέρ θα παραμείνουν στο σημείο και μάλιστα, όπως λέει ο Αγροτικός Σύλλογος θα ενισχυθούν με περισσότερα οχήματα τις επόμενες ημέρες.

Ανοιχτό το μπλόκο Καλπακίου στην Ήπειρο

Οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι που συμμετέχουν στο μπλόκο Καλπακίου αποφάσισαν το άνοιγμα για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων μέχρι την Παρασκευή (26/12).

Στην Τύρια Ιωαννίνων, οι αγρότες επέτρεψαν και πάλι τη δωρεάν διέλευση οχημάτων, παρά το σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος τους.

Πάτρα: Δεν αλλάζουν στάση οι αγρότες στο μπλόκο της Εγλυκάδας

Στο μεταξύ, οι αγρότες της Αχαΐας πήραν την απόφαση να μην αλλάξει η μορφή του μπλόκου της Εγλυκάδας και να παραμείνει κλειστή η Περιμετρική.

Κλιμάκιο της Τροχαίας Πατρών με στελέχη της Ολυμπίας Οδού, επισκέφθηκε το μπλόκο των αγροτών της Αχαΐας στην Περιμετρική οδό των Πατρών και πραγματοποίησε αυτοψία για να διαπιστωθεί αν είναι ασφαλής η κίνηση των οχημάτων κατά την διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων.