Χριστουγεννιάτικη φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση – Δείτε αν κερδίσατε έως 100.000 ευρώ

Το ποσό των 100.000 ευρώ θα λάβει καθένας από τους 12 υπερτυχερούς που αναδείχθηκαν στη μεγάλη Χριστουγεννιάτικη φορολοταρία της ΑΑΔΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα, 23/12, μοιράζοντας συνολικά 1,2 εκατ. ευρώ.

Τα χρηματικά έπαθλα είναι αφορολόγητα, ακατάσχετα και δεν υπόκεινται σε καμία κράτηση. Παράλληλα, κληρώθηκαν και μικρότερα ποσά των 1.000 ευρώ, τα οποία προέρχονται από αδιάθετα κονδύλια προηγούμενων μηνών.

Σημειώνεται ότι από την ετήσια Χριστουγεννιάτικη κλήρωση εξαιρούνται όσοι έχουν ήδη κερδίσει το έπαθλο των 50.000 ευρώ σε κάποια από τις μηνιαίες φορολοταρίες.

Η καθιερωμένη μηνιαία κλήρωση με το «μεγάλο» έπαθλο των 50.000 ευρώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε διαφορετική ημερομηνία, πριν από το τέλος του έτους.

Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε

Οι νικητές μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ (aade.gr), ενώ θα λάβουν και προσωπική ειδοποίηση στη θυρίδα τους στο myAADE, καθώς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ είναι επίσης διαθέσιμοι οι λαχνοί των νικητών προηγούμενων φορολοταριών που έχουν πραγματοποιηθεί από την ΑΑΔΕ και το Υπουργείο Οικονομικών.

Τα χρηματικά έπαθλα θα καταβληθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στο myAADE, στην ενότητα «Μητρώο και Επικοινωνία». Όσοι δεν έχουν δηλώσει λογαριασμό πληρωμών, έχουν προθεσμία τριών μηνών για να το πράξουν, προκειμένου να εισπράξουν το ποσό που τους αναλογεί.

Ποιοι συμμετέχουν – Ποιοι εξαιρούνται

Οι φορολοταρίες της ΑΑΔΕ αφορούν πολίτες που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές συναλλαγές κατά τη διάρκεια του έτους. Η συμμετοχή βασίζεται στους λαχνούς που προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές πληρωμές κάθε μήνα.

Για κάθε ένα ευρώ δαπάνης με κάρτα ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής αντιστοιχεί ένας λαχνός, με ανώτατο όριο δαπανών τα 10.000 ευρώ τον μήνα ανά συμμετέχοντα. Ποσά πέραν αυτού του ορίου δεν αυξάνουν τον αριθμό των λαχνών.

Στις μηνιαίες κληρώσεις αναδεικνύονται συνολικά 556 νικητές: ένας κερδίζει 50.000 ευρώ, πέντε από 20.000 ευρώ, πενήντα από 5.000 ευρώ και πεντακόσιοι από 1.000 ευρώ.

Από τη μεγάλη Χριστουγεννιάτικη κλήρωση εξαιρούνται όσοι έχουν ήδη κερδίσει το έπαθλο των 50.000 ευρώ σε κάποια από τις μηνιαίες κληρώσεις του ίδιου έτους.