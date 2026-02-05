Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου, 2026
Χίος: Ο cpt της ΠΕΠΙΕΘ Γιώργος Βάλλης για το περιστατικό με τους 15 νεκρούς

Newsroom

Τραγωδία καταγράφηκε στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του νησιού όταν σκάφος που μετέφερε μετανάστες και φέρεται να το χειρίζονταν δουλέμποροι εμβόλισε περιπολικό του Λιμενικού Σώματος.

Με ανακοίνωσή του το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή αναφέρει για το τραγικό περιστατικό με τους 15 νεκρούς που σημειώθηκε χθες το βράδυ στη Χίο:

«Τις βραδινές ώρες χθες, ένα φουσκωτό περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ένα φουσκωτό ταχύπλοο (Τ/Χ) σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου. Ο χειριστής του Τ/Χ δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του ΠΛΣ, αντιθέτως ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση του Τ/Χ στην πλάγια δεξιά πλευρά του ΠΛΣ. Από την σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το Τ/Χ ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα.».

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ξεκίνησε άμεσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερα (04) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) και ένα ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες. Από αέρος επιχείρησαν δύο ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Συνολικά είκοσι πέντε (25) αλλοδαποί (7 άντρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικοι) περισυλλέχθηκαν από ένα Π.Λ.Σ. τραυματισμένοι και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι, από όπου διακομίστηκαν στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο. Στη συνέχεια, μία γυναίκα εξ αυτών, κατέληξε. Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν επίσης δύο μέλη του πληρώματος του ΠΛΣ (1 άντρας και 1 γυναίκα).

Ο άνδρας λιμενικός ήδη έχει πάρει εξιτήριο και η γυναίκα παραμένει νοσηλευόμενη για περαιτέρω εξετάσεις. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, από δύο ΠΛΣ εντοπίστηκαν και περισυλλέχθηκαν συνολικά 14 σοροί (11 αντρών και 3 γυναικών). Οι σοροί μεταφέρθηκαν με τα ΠΛΣ στο λιμάνι και ακολούθως στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο, για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Συνολικά οι σοροί είναι δεκαπέντε (15).

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου. Οι έρευνες προς εντοπισμό πιθανόν αγνοουμένων αλλοδαπών συνεχίζονται με πέντε (05) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) ενώ απογειώθηκε και ένα ελικόπτερο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Τυχόν εξελίξεις θα γνωστοποιηθούν με νεότερο δελτίο τύπου. Επισυνάπτεται σχετικό φωτογραφικό υλικό του φουσκωτού περιπολικού σκάφους του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), όπου διακρίνεται το σημείο πρόσκρουσης στη δεξιά πλευρά.

Χίος: Ο cpt της ΠΕΠΙΕΘ Γιώργος Βάλλης για το περιστατικό

Με αφορμή το σοβαρό περιστατικό του τραγικού ναυτικού δυστυχήματος που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης ανοιχτά της παραλίας Μυρσινιδίου, στην ανατολική Χίο, εκφράζω τη βαθιά μου ανησυχία.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ταχύπλοο σκάφος που μετέφερε μετανάστες και πρόσφυγες προσέκρουσε σε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος κατά τη διάρκεια ελιγμών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το πλωτό δεν έφερε φώτα ναυσιπλοΐας, ενώ φαίνεται να προσέγγισε με ταχύτητα το σκάφος του Λιμενικού, προσκρούοντας στο πλάι του.

Εκτιμάται ότι λόγω υπερφόρτωσης το πλωτό βρισκόταν σε χαμηλό ύψος στην επιφάνεια της θάλασσας, με αποτέλεσμα, μετά τη σύγκρουση και λόγω της διαφοράς ύψους μεταξύ των σκαφών, επιβαίνοντες να τραυματιστούν πέφτοντας ή προσκρούοντας πάνω στο σκάφος.

Οι πληροφορίες που κάνουν λόγο για απώλειες ανθρώπινων ζωών και τραυματισμούς προκαλούν οδύνη και βαθύ προβληματισμό.

Εκφράζω την αμέριστη συμπαράστασή μου προς τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, τα οποία επιχειρούν υπό εξαιρετικά δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες, επιτελώντας το καθήκον τους με υψηλό αίσθημα ευθύνης, επαγγελματισμό και αυταπάρνηση.

