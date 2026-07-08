Χατζηδάκης: Η ρύθμιση για τη ρήτρα απολιγνιτοποίησης είναι μέρος του συνολικού σχεδιασμού μας για τη Δυτ. Μακεδονία

Την τροπολογία, με την οποία θεσπίζεται Οριζόντια Ρήτρα Δίκαιης Μετάβασης, και η οποία εξασφαλίζει ότι οι ανάγκες των περιοχών (Δίκαιης Μετάβασης) θα λαμβάνονται «κατά προτεραιότητα» υπόψη σε κάθε νόμο, πρόγραμμα και χρηματοδοτικό εργαλείο, ανέπτυξε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, στο πλαίσιο συζήτησης του νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης για την προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές.

Όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, ήταν αίτημα των βουλευτών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των τοπικών παραγωγικών φορέων και γίνεται πράξη μέσα στο πλαίσιο της «κοινής λογικής».

Υπενθύμισε μάλιστα, ότι «πέρα από αυτή τη ρήτρα, που δίνει ένα ξεκάθαρο στίγμα της πολιτικής που θέλει να ακολουθεί η κυβέρνηση [. . .] διαμορφώσαμε το συνολικό σχεδιασμό για τη Δυτική Μακεδονία, το ΣΔΑΜ, με δράσεις 3,7 δισ. ευρώ:

– αυτές τις ημέρες παραδίδεται ο Ε65 που “ έτρεχε” όλα τα προηγούμενα χρόνια,

– διπλασιάσαμε την μοριοδότηση της εντοπιότητας για τους δήμους της Δυτικής Μακεδονίας,

– στον αναπτυξιακό νόμο προβλέψαμε για την Κοζάνη ενίσχυση κατά προτεραιότητα,

– στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης έχουμε την υψηλότερη κατανομή πόρων στη Δυτική Μακεδονία,

– αντιμετωπίσαμε το ζήτημα της τηλεθέρμανσης και η Δυτική Μακεδονία πριμοδοτείται επιπλέον με όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης και επιδοτήσεων,

– προωθήσαμε έργα υποδομών στην Παιδεία και στην Υγεία, όπως η ανάπτυξη της Πανεπιστημιούπολης, η ανέγερση νέων φοιτητικών εστιών με 350 κλίνες μέσω ΣΔΙΤ και αναβαθμίσεις και επεκτάσεις νοσοκομείων της περιοχής».

Σημείωσε ακόμα, ότι στους επόμενους μήνες, «και εδώ θα είμαστε να τα δείτε», τουλάχιστον 10 σημαντικές δράσεις για την Δυτική Μακεδονία:

– «Εξετάζουμε έργα ενεργειακής εξοικονόμησης στο πλαίσιο της νέας ρήτρας διαφυγής της Κομισιόν,

– δρομολογούμε νέα στήριξη για τον κλάδο της γούνας ύψους 17 εκατ. ευρώ,

– διασφαλίζουμε πως οι εργαζόμενοι σε λιγνιτικές δραστηριότητες θα απορροφηθούν σε στρατηγικά ενεργειακά έργα της ΔΕΗ -σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν από τη ΔΕΗ και τη ΔΥΠΑ- και σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει πρόβλεψη για τους εργαζομένους αυτούς,

– ολοκληρώνεται το Σεπτέμβριο η νέα πτέρυγα για το Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης,

– ολοκληρώνεται το Νοέμβριο ο κόμβος καινοτομίας υδρογόνου του ΕΚΕΤΑ στην Πτολεμαΐδα,

– υλοποιείται η αναβάθμιση της Σχολής Αστυφυλάκων στην Καστοριά,

– δρομολογούμε την υλοποίηση του οδικού άξονα Πτολεμαΐδα-Ξινό Νερό – το έργο πρόκειται να χαρακτηριστεί ως στρατηγικής σημασίας τώρα το καλοκαίρι για ταχύτερες διαδικασίες,

– ψηφίζεται αυτή την εβδομάδα από την Βουλή η Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας με σκοπό την αναβάθμιση του,

– προχωράει το επενδυτικό σχέδιο του Ομίλου Τότης για επέκταση των παραγωγικών δραστηριοτήτων του στη Φλώρινα, και

– ωριμάζει το επενδυτικό σχέδιο της Wonderplant για κατασκευή σύγχρονης μονάδας υδροπονικής καλλιέργειας φρέσκιας ντομάτα με έκταση, αποκατεστημένη, πρώην λιγνιτωρυχείων στην Πτολεμαΐδα, ύψους σχεδόν 130 εκατ. ευρώ».