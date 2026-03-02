Χαρδαλιάς σε ημερίδα του ΑΣΔΑ: «Υλοποιούμε πρόγραμμα που αλλάζει τη Δυτική Αθήνα»

Στη δομημένη στρατηγική για την ουσιώδη ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας και την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού εργαλείου προς αυτή την κατεύθυνση, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς κατά την ομιλία του στην ημερίδα που διοργάνωσε ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) στο πλαίσιο του Verde.Tec Forum 2026, με θέμα τις στρατηγικές βιωσιμότητας, πράσινης μετάβασης και καινοτομίας.

Ο κ. Χαρδαλιάς υπογράμμισε τη σημασία της Δυτικής Αθήνας στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Περιφέρειας, χαρακτηρίζοντάς την ως «μια περιοχή μεγάλου ενδιαφέροντος για τη σημερινή Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, – ενδιαφέρον που αποδεικνύεται όλο αυτό το διάστημα με συγκεκριμένα έργα και δράσεις». Αναφερόμενος στο συνολικό πλαίσιο παρεμβάσεων, σημείωσε ότι η Περιφέρεια υλοποιεί σειρά έργων υποδομής που ωφελούν περισσότερους από 600.000 κατοίκους στους εννέα Δήμους του ΑΣΔΑ, με θετικό αντίκτυπο σε ολόκληρη τη Δυτική Αθήνα και τη Δυτική Αττική.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Περιφερειάρχης επεσήμανε ότι από τα χρηματοδοτικά εργαλεία της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ, έχουν εκχωρηθεί από την Περιφέρεια στον ΑΣΔΑ 77 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Δυτικής Αθήνας, τονίζοντας ότι μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί προσκλήσεις ύψους 60 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 78% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Παράλληλα, όπως υπογράμμισε ο κ. Χαρδαλιάς, χρηματοδοτείται η ανέγερση πέντε νέων σχολικών μονάδων συνολικού προϋπολογισμού 17,2 εκατ. ευρώ, καθώς και η κατασκευή τεσσάρων νέων παιδικών σταθμών ύψους 11,6 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, επεσήμανε ότι ενώ ενισχύεται το δίκτυο κοινωνικής προστασίας με χρηματοδότηση 21 εκατ. ευρώ για τη λειτουργία 30 κοινωνικών δομών στη Δυτική Αθήνα, ενώ για τους εννέα Δήμους του ΑΣΔΑ έχουν προβλεφθεί πρόσθετοι πόροι άνω των 102 εκατ. ευρώ από τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Περιφέρειας για έργα κοινωνικής συνοχής. Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε επίσης στο πρόγραμμα αντιπλημμυρικής θωράκισης, συνολικού ύψους 94 εκατ. ευρώ, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη στη Δυτική Αθήνα, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου προστασίας της ανθρώπινης ζωής και των περιουσιών των πολιτών.

«Υλοποιούμε ένα πραγματικά πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα, που όταν ολοκληρωθεί θα αλλάξει ριζικά την όψη της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Αθήνας και της Δυτικής Αττικής», σημείωσε ο κ. Χαρδαλιάς, επισημαίνοντας ότι η οικονομική ανάπτυξη δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από την κοινωνική συνοχή και τη βελτίωση της καθημερινότητας. «Επενδύουμε στην εκπαίδευση, στην ανάπτυξη, στην υγεία και στη δημιουργία υποδομών που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι σημαντικοί πόροι κατευθύνονται και στην πολιτιστική ανάπτυξη, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής ταυτότητας και της δημιουργικής οικονομίας.

Ιδιαίτερη ήταν επίσης η αναφορά του Περιφερειάρχη στη στρατηγική για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του Λεκανοπεδίου έναντι της κλιματικής κρίσης, με επενδύσεις άνω των 480 εκατ. ευρώ – ποσό που αντιστοιχεί στο 30% των συνολικών πόρων του ΕΣΠΑ Αττικής– σε δράσεις που αφορούν την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών. Όπως επεσήμανε ο κ. Χαρδαλιάς, η στρατηγική αυτή στηρίζεται σε πέντε βασικούς άξονες: αντιπλημμυρική προστασία, ενίσχυση των χώρων πρασίνου, υβριδική ανοσοποίηση κρίσιμων υποδομών, ευρωπαϊκή συνεργασία και χρηματοδότηση, καθώς και διεκδίκηση της μητροπολιτικής διαχείρισης. Πρόσθεσε μάλιστα, ότι στο πεδίο της αναβάθμισης των χώρων πρασίνου, υλοποιούνται παρεμβάσεις ύψους 43 εκατ. ευρώ για τα μητροπολιτικά πάρκα της Αττικής, μεταξύ των οποίων και το Πάρκο Τρίτση, που αποτελεί σημείο αναφοράς για τη Δυτική Αθήνα.

Αναφορικά με το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι δεν είναι δίκαιο μία μόνο περιοχή να επωμίζεται δυσανάλογο βάρος, επισημαίνοντας ότι η Περιφέρεια είναι έτοιμη να υιοθετήσει σύγχρονες ευρωπαϊκές πρακτικές, αναμένοντας το ολοκληρωμένο σχέδιο της Πολιτείας για τη διαχείριση των αποβλήτων στο Λεκανοπέδιο.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Περιφερειάρχης διαβεβαίωσε ότι η Περιφέρεια Αττικής είναι έτοιμη να αναλάβει τις ευθύνες που της αναλογούν, εφόσον διασφαλιστούν οι αναγκαίες αρμοδιότητες και οι απαραίτητοι πόροι. «Συνεχίζουμε δυναμικά για ολιστικές παρεμβάσεις σε όλο το Λεκανοπέδιο, ακριβώς όπως δεσμευτήκαμε στους πολίτες της Αττικής. Η πράσινη μετάβαση, η βιώσιμη ανάπτυξη και η καινοτομία στη Δυτική Αθήνα, αποτελούν στρατηγική επιλογή και σταθερή προτεραιότητα της Περιφερειακής Αρχής», κατέληξε ο κ. Χαρδαλιάς.