Τετάρτη, 6 Μαΐου, 2026
24 C
Athens
type here...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χάποελ-Ρεάλ: Έτοιμος για πόλεμο ο Ιτούδης: «Παιχνίδι ζωής ή θανάτου το Game 3»

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Ο προπονητής της Χάποελ Τελ Αβίβ Δημήτρης Ιτούδης αναφέρθηκε στο Game 3 με τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Βουλγαρία.

Δύσκολη αποστολή έχει η Χάποελ Τελ Αβίβ, που υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης στην Arena Botevgrand στη Βουλγαρία, στο Game 3 των playoffs της Euroleague.

Οι Ισραηλινοί έχουν χάσει τα δύο πρώτα ματς στην Movistar Arena της Μαδρίτης, αλλά αυτό δεν πτοεί τον Δημήτρη Ιτούδη, που πιστεύει στην ανατροπή και αυτό αναμένει να δει από τους παίκτες του στο παρκέ.

«Πρέπει να κερδίσουμε και γι’ αυτό πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα καλύτερα. Η Ρεάλ Μαδρίτης είχε δύο καλά παιχνίδια, εντοπίσαμε πολλά πράγματα που κάναμε καλά και πολλά που κάναμε άσχημα. Λάθη, δεύτερες ευκαιρίες… Γενικά, είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να γίνει ή να πεθάνει κανείς, έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζεις. Πίεση; Έρχεται με τη δουλειά μας, αν δεν μπορείς να το διαχειριστείς, είναι καλύτερα να μείνεις σπίτι. Η κατάσταση θα πρέπει απλώς να μας δίνει κίνητρο», δήλωσε ο Έλληνας τεχνικός για τη «μάχη» με τη Ρεάλ.

Ο Λέβι Ράντολφ, που αποτελεί ένα από τα ατού του Δημήτρη Ιτούδη, τόνισε: «Απλώς πρέπει να πάμε και να κερδίσουμε. Προπονηθήκαμε καλά, κάναμε προσαρμογές και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό που μας ζητάει ο προπονητής. Όλα θα περάσουν από την άμυνα, γι’ αυτό μιλάμε. Πρέπει να κάνουμε τα μικρά πράγματα και να εκτελέσουμε το σχέδιό μας».

Ροή Ειδήσεων

ΕΛΛΑΔΑ

Άγχος στις εξετάσεις: Πρακτικός οδηγός διαχείρισης για μαθητές και γονείς

0
Ένας συνοπτικός οδηγός για το τι είναι το άγχος των εξετάσεων, πώς εκδηλώνεται και τι μπορούν να κάνουν έφηβοι και γονείς για να το διαχειριστούν αποτελεσματικά.
ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: Χειροπέδες σε δύο ανήλικα αδέρφια για πορνογραφία ανηλίκων – Επεξεργάζονται φωτογραφίες στο Instagram

0
Αστυνομικοί στο Λαύριο συνέλαβαν 17χρονη και 14χρονο, οι οποίοι φέρονται να επεξεργάζονταν φωτογραφίες ανήλικων κοριτσιών από το Instagram δημιουργώντας προσβλητικό υλικό, ενώ συνελήφθη και η μητέρα τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
TIPS

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τότε πρέπει να πιείτε τον πρώτο σας καφέ

0
Η καθυστέρηση του πρώτου καφέ για 60-90 λεπτά βασίζεται σε μηχανισμούς όπως η αδενοσίνη και η πρωινή κορύφωση της κορτιζόλης, αλλά τα στοιχεία δεν δίνουν ένα απόλυτο «ιδανικό» timing για όλους.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Άλκηστις Πρωτοψάλτη & Μιμή Ντενίση στο Μεσολόγγι: Ορατόριο για τα 200 χρόνια από την Έξοδο

0
Στις 14 Μαΐου στο Μεσολόγγι παρουσιάζεται το νέο ορατόριο «Έξοδος, ο δρόμος προς την Αθανασία», με την Άλκηστις Πρωτοψάλτη και τον Μάριο Φραγκούλη και κείμενα/σκηνοθεσία της Μιμής Ντενίση.
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Στη Γαλλία για το Game 3 με τη Μονακό στα play-offs της EuroLeague

0
Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στη Γαλλία για το κρίσιμο Game 3 με τη Μονακό, έχοντας προβάδισμα 2-0 στη σειρά και με μοναδική απουσία τον Τάισον Γουόρντ.

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLE

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group