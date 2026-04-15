Champions League: Δύο τελευταία εισιτήρια αναζητούν κάτοχο

Έχοντας αρχίσει να… γλιστράει τώρα προς το τέλος της σεζόν, η Άρσεναλ καλείται να υπερασπιστεί στο Λονδίνο, απέναντι στην Σπόρτινγκ, ελπίδες, προσδοκίες και τη νίκη (1-0) που πέτυχε στη Λισαβόνα.

Η ήττα στον τελικό του League Cup από τη Μάντσεστερ Σίτι, ο απροσδόκητος αποκλεισμός στα προημιτελικά του Κυπέλλου Αγγλίας από τη Σαουθάμπτον της Championship (Β΄ κατηγορίας) με 2-1 και η πρόσφατη ήττα (1-2) από την Μπόρνμουθ έχουν δημιουργήσει μία δυσάρεστη ατμόσφαιρα στην ομάδα του Μικέλ Αρτέτα.

H Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η οποία δεν έχει φτάσει στα προημιτελικά του Champions League από το 1983, έχασε απέναντι στην Άρσεναλ τον πρώτο -μετά από πέντε ματς χωρίς ήττα- ευρωπαϊκό αγώνα της στο στάδιο «Ζοζέ Αλβαλάδε» αυτή τη σεζόν.

Καμία από τις δύο δεν έχει κατακτήσει ποτέ το Champions League. Είχαν ήδη αναμετρηθεί την περασμένη σεζόν στη φάση των ομίλων και οι «κανονιέρηδες» του Αρτέτα νίκησαν τα «λιοντάρια» (1-5). Όμως οι Πορτογάλοι θα έχουν ως οδηγό το 2023, όταν, στο Europa League τότε, που συναντήθηκαν σε διπλούς αγώνες ευρωπαϊκής διοργάνωσης, η Σπόρτινγκ απέκλεισε την Άρσεναλ στη ρεβάνς στο «Έμιρατς Στέιντιουμ» (1-2).

Πρόκριση-εγγύηση για την κατάκτηση

Η Μπάγερν, έχοντας «σπάσει» το ρεκόρ γκολ (105) στην Bundesliga, υποδέχεται (15/4) τη Ρεάλ Μαδρίτης στο “clasico” του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, τον πιο συχνά διεξαγόμενο αγώνα στα «νοκ άουτ» του Champions League (από το 1992-93), μεταξύ των δύο ομάδων που έχουν 21 κορυφαία ευρωπαϊκά τρόπαια (15-6).

Πλεονέκτημα για τους Βαυαρούς μετά τη νίκη τους με 2-1 στη Μαδρίτη, το τελευταίο… σωσίβιο των Μαδριλένων να σώσουν τη χρονιά, μετά τη διαφαινόμενη απώλεια -και- του τίτλου στη La Liga.

Η πρόκριση σε αυτή τη φάση είναι πρακτικά… εγγύηση για την κατάκτηση του Champions League: αφού επιτευχθεί, η Ρεάλ Μαδρίτης έχει αναδειχθεί πρωταθλήτρια σε 6 από τις 7 διοργανώσεις και η Μπάγερν Μονάχου σε 1 από τις 3. Είναι ενδιαφέρον ότι, κάθε φορά που η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπάγερν έχουν αναμετρηθεί στα προημιτελικά (1988, 2002 και 2017), η Ρεάλ Μαδρίτης έχει προκριθεί στα ημιτελικά.





Σε αγώνες ρεβάνς για την προημιτελική φάση του Champions League, σημειώθηκαν τα αποτελέσματα:



1. Λίβερπουλ (Αγγλία)-Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 0-2 (0-2) 2. Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 1-2 (2-0) 3. Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 15/4 (2-1) 4. Άρσεναλ (Αγγλία)-Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία) 15/4 (1-0)

Ημιτελικοί: 28/29 Απριλίου & 5/6 Μαΐου 2026

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) – Νικητής 3

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) – Νικητής 4

Τελικός: 30 Μαΐου 2026 (Βουδαπέστη)