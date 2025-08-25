Τραγική κατάληξη είχαν τελικά οι έρευνες για τον εντοπισμό του Τούρκου επιχειρηματία Χαλίτ Γιουκάι, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τις 4 Αυγούστου ενώ ταξίδευε με το γιοτ του «Graywolf» με προορισμό τη Μύκονο. Τη σορό του εντόπισε μη επανδρωμένο υποβρύχιο ρομπότ στη θάλασσα του Μαρμαρά.

Μετά από 19 ημέρες ερευνών, στη Θάλασσα του Μαρμαρά και σε βάθος 68 μέτρων βρέθηκε η σορός που πιστεύεται ότι ανήκει στον τούρκο επιχειρηματία συνιδρυτή της εταιρείας Mazu Yachts και γνωστό σχεδιαστή σκαφών αναψυχής, Χαλίτ Γιουκάι.

Σε γραπτή δήλωση, το Γραφείο του Κυβερνήτη του Μπαλικεσίρ επιβεβαίωσε: «Ως αποτέλεσμα των επιχειρήσεων έρευνας που διεξήγαγαν η Διοίκηση του Λιμενικού Σώματος, η Διεύθυνση Λιμένων και η Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας των Παράκτιων Περιοχών, στις 23 Αυγούστου περίπου στις 7:00 μ.μ., ανακαλύφθηκε ένα πτώμα που πιστεύεται ότι ανήκει στο Χαλίτ Γιουκάι».

Συνέχισε: «Χρησιμοποιώντας σόναρ πλευρικής σάρωσης και συσκευές ROV στο απόθεμα των δυτών, [το σώμα] εντοπίστηκε σε βάθος 68 μέτρων στον πυθμένα της θάλασσας κοντά στο πιθανό σημείο σύγκρουσης. Οι προσπάθειες για την ανάκτηση του σώματος του θύματος συνεχίζονται».

Αγαπούσε τα σκάφη και η θάλασσα από παιδί

Ο Γιουκάι, 43 ετών, υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητή προσωπικότητα στον χώρο της ναυπηγικής πολυτελών σκαφών.

Γεννήθηκε το 1982 και μεγάλωσε στην Κωνσταντινούπολη. Η αγάπη του για τα σκάφη ξεκίνησε από τότε που ήταν παιδί, χάρη στον πατέρα του, που αγόραζε περιοδικά για γιοτ και περνούσε μαζί του τα καλοκαίρια στη θάλασσα. Μάλιστα, σε ηλικία 6 ετών, σχεδίασε το πρώτο του σκάφος σε τετράδιο.

Το 2011 έκανε το παιδικό του όνειρο πραγματικότητα, ιδρύοντας τη Mazu Yachts με τα σκάφη της εταιρείας του να ξεχωρίζουν για τον σχεδιασμό, την καινοτομία και την ποιότητα κατασκευής τους.

Ακόμα, ήταν παθιασμένος με την ιστιοπλοΐα, κάτι που του μετέδωσαν ο παππούς και ο πατέρας του, όπως έχει πει ο ίδιος. «Λατρεύω να βρίσκομαι στη θάλασσα. Λατρεύω την ιστιοπλοΐα και κάνω ιστιοπλοΐα από τότε που γεννήθηκα», έλεγε.

Τα σκάφη της Mazu Yachts είχαν προσελκύσει το ενδιαφέρον τόσο της τουρκικής όσο και της διεθνούς αγοράς, ενώ σύμφωνα με το CNN Türk, έχει πελάτες σημαντικές προσωπικότητες της Τουρκίας.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα, η σύζυγος του Γιουκάι είναι η Ελληνίδα Rania Stypa, διευθύντρια Μάρκετινγκ και Δημοσίων Σχέσεων της Mazu Yachts.

Το μοιραίο ταξίδι και τα πιθανά σενάρια

Ο επιχειρηματίας είχε αποπλεύσει το μεσημέρι της Δευτέρας (4.8.2025) από τη Γιάλοβα με προορισμό την Μύκονο, με το ιδιωτικό σκάφος του Graywolf. Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα η οικογένειά του ενημέρωσε το λιμενικό ότι δεν είχε επικοινωνία μαζί του εδώ και ώρες.

Στις 5 Αυγούστου, την ώρα που το λιμενικό προσπαθούσε να προσεγγίσει το σκάφος ενημερώθηκε από τον καπετάνιο φορτηγού πλοίου ότι ένα σκάφος βρίσκεται βυθισμένο κοντά στο νησί Μαρμαρά. Μόλις οι Αρχές έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι πρόκειται για το σκάφος του Γιουκάι το οποίο ήταν κομμένο στα δύο.

Παρά τις αρχικές έρευνες, η σορός του δεν βρέθηκε αμέσως.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ένα φορτηγό πλοίο συγκρούστηκε με το γιοτ του Γιουκάι, με στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων εικόνων που έδειχναν γρατζουνιές στο πλώρη του πλοίου, να υποστηρίζουν τον ισχυρισμό.

Κάμερες ασφαλείας από το λιμάνι, όπου έδεσε το φορτηγό πλοίο, στις 5 Αυγούστου έδειξαν τον καπετάνιο και το πλήρωμα να επιθεωρούν την πλώρη αμέσως μετά την πρόσδεση, εντείνοντας τις υποψίες.

Ο 61χρονος καπετάνιος, C.T. αρχικά κρατήθηκε με την κατηγορία για «πρόκληση θανάτου εξ αμελείας». Αφέθηκε ελεύθερος υπό δικαστική επιτήρηση, αλλά αργότερα συνελήφθη ξανά στην Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ενώ βρισκόταν εν πλω γύρω στις 17:00, αισθάνθηκε μια δόνηση και παρατήρησε στη θάλασσα «δύο κομμάτια ξύλου» και μια σωσίβια λέμβο. Όπως είπε, δεν κατάλαβε ότι συνδέονταν με κάποιο ατύχημα και συνέχισε την πορεία του, ενημερώνοντας αργότερα την εταιρεία του.

Μηνύματα συμπαράστασης και αποχαιρετισμού

Η είδηση του θανάτου του Γιουκάι προκάλεσε συγκίνηση στη διεθνή κοινότητα του yachting.

Σε ανακοίνωσή της, η τουρκική εταιρεία Mengi Yay ανέφερε: «Θα τον θυμόμαστε πάντα για το πάθος του για τη θάλασσα, το όραμα και τη φιλία του. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους αγαπημένους του και στην οικογένεια της Mazu Yachts».

Συγκινητικά ήταν και τα λόγια της φίλης του και ιδρύτριας της N41 Yachts, Αλεξάνδρα Ποντλίπνα:

«Έχω συνεργαστεί με πολλούς σε αυτόν τον χώρο, όμως σπάνια συναντά κανείς κάποιον που δεν κάνει απλώς τη δουλειά του, αλλά τη ζει. Είναι σπαρακτικό ότι έφυγε τόσο νωρίς. Θα μείνει στη μνήμη μας όχι μόνο για τα σκάφη που δημιούργησε, αλλά και για τον τρόπο που ενσάρκωσε το πάθος, την αυθεντικότητα και την ανθρωπιά σε ό,τι έκανε».