Μπιόρν Μποργκ: Ο θρύλος του τένις αποκάλυψε ότι πάσχει από καρκίνο

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Ο θρύλος του τένις, Μπιόρν Μποργκ, αποκάλυψε ότι πάσχει από καρκίνο, σύμφωνα με δημοσίευμα της σουηδικής εφημερίδας Expressen.
Η πληροφορία βασίζεται στην παρουσίαση της επερχόμενης αυτοβιογραφίας του 69χρονου θρύλου, που έγινε στην Ιταλία.

«Ο Μπιόρν Μποργκ γράφει ότι πάσχει από καρκίνο στην αυτοβιογραφία του Battiti del cuore (“Χτύποι της καρδιάς”), σύμφωνα με ιταλικά μέσα», αναφέρει το Expressen.

Η εφημερίδα επικαλείται την παρουσίαση του βιβλίου στην ιταλική έκδοση της Amazon, την οποία συμβουλεύτηκε και το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP). Εκεί περιγράφεται πως ο παλαίμαχος πρωταθλητής αντιμετωπίζει μια «νέα πρόκληση — την πιο σημαντική και ακόμη ανοιχτή — απέναντι στον καρκίνο»

