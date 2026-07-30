LIFE & STYLE

Μπεν Άφλεκ: Κέρδισε 1.000.000 δολάρια σε τηλεπαιχνίδι – Η στιγμή της ανακοίνωσης

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Είναι διάσημος για τις υποκριτικές του ικανότητες, αλλά και για την προσωπική του ζωή. Ο Χολιγουντιανός Μπεν Άφλεκ, αυτή τη φορά, απέδειξε ότι μπορεί να εντυπωσιάσει και με τις γνώσεις του.

Ο σταρ, πρώην σύζυγος της Τζένιφερ Λόπεζ, κατέκτησε το μεγάλο έπαθλο του δημοφιλούς τηλεπαιχνιδιού «Who Wants to Be a Millionaire» (Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος). Συγκεκριμένα, έπαιξε στη celebrity έκδοση του παιχνιδιού με τον πρωταθλητή του «Jeopardy!», Τζέιμι Ντινγκ, και οι δυο τους κατάφεραν να απαντήσουν σωστά μέχρι και την τελευταία, πιο απαιτητική ερώτηση, εξασφαλίζοντας το ποσό του 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

Η τελευταία ερώτηση αφορούσε μια παράδοση των ΗΠΑ σχετικά με τις γαλοπούλες. Το δίδυμο αξιοποίησε την τελευταία διαθέσιμη «βοήθεια», ζητώντας μάλιστα τα… φώτα του παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ, πριν καταλήξει στη σωστή απάντηση που του χάρισε τη νίκη.

Το 1 εκατομμύριο δολάρια θα διατεθεί εξ ολοκλήρου στο Eastern Congo Initiative, τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό που ίδρυσε ο ίδιος και στηρίζει τοπικές κοινότητες στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, μια περιοχή που έχει πληγεί σοβαρά από πολυετείς ένοπλες συγκρούσεις, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το αμερικανικό People.

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Να σημειωθεί ότι ο Μπεν Άφλεκ, πρόσφατα, έχασε την αγαπημένη του μητέρα. Η Κρις Αν Άφλεκ, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή στις 2 Ιουνίου, σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου της που εξασφάλισε το People, πέθανε από καρδιοαναπνευστική ανακοπή ενώ «επισκεπτόταν την κατοικία του γιου της».

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