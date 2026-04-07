Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός: Πρώτος τελικός για τους Πράσινους – Do or die με Τζέριαν Γκραντ στη σύνθεση

Ο Παναθηναϊκός αναζητά την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» κόντρα στην Μπαρτσελόνα, στο πλαίσιο της 36ης αγωνιστικής της Euroleague. Η Σόφια και η Χάποελ Τελ Αβίβ αποδείχτηκαν… αφιλόξενες για τους «πράσινους» κατά την 35η αγωνιστική, με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να επικρατεί με 92-88. Μέσα στην… ατυχία του, ο Παναθηναϊκός ήταν τυχερός, αφού ηττήθηκαν και οι τρεις ομάδες που έχουν ίδιος στόχους με τους παίκτες του Αταμάν: δηλαδή η Μπαρτσελόνα (από τη Ζαλγκίρις), η Μονακό (από την Ντουμπάι) και ο Ερυθρός Αστέρας (από την Παρτιζάν). Αυτό επέτρεψε στον Παναθηναϊκό να παραμείνει στην 7η θέση και να ελπίζει από το καλύτερο (δηλαδή την 4η θέση), χωρίς όμως να έχει αποκλειστεί και το χειρότερο (δηλαδή την 11η θέση που θα τον αφήσει και εκτός Play In).

O Παναθηναϊκός έχει ρεκόρ 20-15, αλλά το ίδιο έχει και η Μπαρτσελόνα. Οι Καταλανοί είχαν επικρατήσει μέσα στο Telekom Center Athens με 103-96, κάτι που σημαίνει πως ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ιδανικά τη νίκη με +8, για να έχει το «πάνω χέρι» με τους «μπλαουγκράνα». Τότε, ο Ουίλ Κλάιμπερν είχε σημειώσει 23 πόντους.

Το σίγουρο είναι ένα: ο νικητής θα συνεχίσει να ελπίζει για παρουσία στα πλέι οφ, ενώ ο ηττημένος θα πρέπει να συμβιβάζεται πλέον με την ιδέα πως θα χρειαστεί να συμμετέχει στα Play In.

O Τζέριαν Γκραντ ταξίδεψε στη Βαρκελώνη, αλλά το πρωί του αγώνα (7/4) θα γνωρίζει ο Αταμάν αν μπορεί να τον υπολογίζει. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος και ο Βασίλης Τολιόπουλος παραμένουν τραυματίες και δεν θα είναι στο ρόστερ του Παναθηναϊκού.

Οι Καταλανοί δεν γνωρίζουν αν θα έχουν τον Τόμας Σατοράνκσι, αλλά διαθέτουν «καυτούς» παίκτες όπως οι Πάντερ, Σενγκέλια, Βέσελι, και Ουίλι Ερνανγκόμεθ.

Ο Παναθηναϊκός έχει καλύτερη άμυνα, αλλά η Μπαρτσελόνα έχει καλύτερη επίθεση. Συγκεκριμένα, οι Καταλανοί έχουν παραγωγικότητα 86,9 πόντους μέσο όρο, ενώ οι «πράσινοι» 84,6 μ.ο. Η Μπαρτσελόνα δέχεται 83,8 πόντους, ενώ ο Παναθηναϊκός 85,3 πόντους μ.ο.

Τον αγώνα των παικτών του Εργκίν Αταμάν με τους «μπλαουγκράνα» θα διευθύνουν οι εξής διαιτητές: Ρόμπερτ Λοτερμόζερ (Γερμανία), Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονία) και Μπενιαμίνι Μανουέλ Ατάρντ (Ιταλία).