ΕΛΛΑΔΑ

Αύριο, Πέμπτη, η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Αύριο, Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αυτό ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας νωρίτερα σήμερα, Τετάρτη, στην τηλεόραση της ΕΡΤ.

Πιο συγκεκριμένα, η κ. Ζαχαράκη ανέφερε ότι η ανακοίνωση των βάσεων θα πραγματοποιηθεί λίγο μετά τις 11 το πρωί.

Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, μέσω της σχετικής πλατφόρμας στη διεύθυνση https://results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο – Όνομα – Πατρώνυμο – Μητρώνυμο).

Επιπλέον, όσοι υποψήφιοι είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή του υπουργείου Παιδείας θα λάβουν τα αποτελέσματα εισαγωγής με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο.

Όσον αφορά στα αποτελέσματα των ΣΑΕΚ, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τον προσωπικό κωδικό ασφάλειας (password) που είχαν χρησιμοποιήσει για την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

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