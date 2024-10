Τέλος εποχής: Ο Ράφα Ναδάλ σταματάει το τένις

Ο θρύλος του τένις, Ράφα Ναδάλ, πήρε τη μεγάλη απόφαση, να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Το Davis Cup Finals με την Ισπανία, τον προσεχή Νοέμβριο, θα είναι το τελευταίο του τουρνουά.

“Είμαι εδώ για να σας ενημερώσω την απόσυρσή μου από το επαγγελματικό τένις” ανέφερε ο Ράφα Ναδάλ στην αρχή του video που πόσταρε στα social media, αποκαλύπτωντας στους φίλους του τένις τη “μεγάλη” του απόφαση.

Ο “Βασιλιάς” του Roland Garros και ένας από τους “μεγαλύτερους” αθλητές που έβγαλε το παγκόσμιο τένις ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τα κορτ, έχοντας αφήσει ανεξίτηλο το “αποτύπωμά” του στο τένις.

Ο 38χρονος Ράφα Ναδάλ πανηγύρισε 14 κατακτήσεις Rolland Garros, τέσσερα US Open, δύο Wimbledon και ισάριθμα Australian Open.

Στα 20 και πλέον χρόνια επαγγελματικής πορείας, ο Ισπανός θρύλος του τένις σήκωσε 22 Grand Slam, γεγονός που τον κατατάσσει στη δεύτερη θέση, πίσω από τον πολυνίκη -με 24 τρόπαια- Νόβακ Τζόκοβιτς.Όπως ο ίδιος ενημέρωσε, θα πει το “αντίο” μέσα στην Ισπανία, εκπροσωπώντας τη χώρα του στο Davis Cup Finals.

Ο Ράφα Ναδάλ αγωνίστηκε τελευταία φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού όπου έχασε από τον Νόβακ Τζόκοβιτς στον δεύτερο γύρο, ενώ στη συνέχεια αποσύρθηκε και από τα επόμενα τουρνουά, λόγω ανησυχιών για τη φυσική κατάστασή του.

Ταλαιπωρήθηκε τα τελευταία χρόνια από τραυματισμούς, κάνοντας μάλιστα και χειρουργείο (είχε τραυματιστεί στον λαγονοψοΐτη) και δεν μπόρεσε ποτέ να επιστρέψει στο επίπεδο που ίδιος θα ήθελε και μας είχε συνηθίσει.

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2024