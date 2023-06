Η πρώην σύντροφος του Άντονι τον κατήγγειλε για ενδοοικογενειακή βία

Σοκ προκαλούν στην Αγγλία οι καταγγελίες σε βάρος πασίγνωστου ποδοσφαιριστή, που αγωνίζεται σε μια από τις διασημότερες ομάδες της Premier League, για ενδοοικογενειακή βία, σωματική βλάβη και απειλή.

O λόγος για τον Άντονι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Τον 23χρονο Βραζιλιάνο κατήγγειλε η πρώην σύντροφός του, Γκαμπριέλα Καβαλίν, στις βραζιλιάνικες Αρχές.

Στην κατάθεσή της, η DJ και influencer ανέφερε πως είχε σχέση με τον 23χρονο για σχεδόν δύο χρόνια και συζούσαν τόσο στο Άμστερνταμ (όταν έπαιζε για τον Άγιαξ) όσο και στο Μάντσεστερ. Υποστήριξε ακόμη πως η πρώτη φορά, από τις τέσσερις που της επιτέθηκε, έγινε τον Ιούλιο του 2022, μετά τον χωρισμό του ζευγαριού σε ένα κλαμπ στο Σάο Πάολο.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο διεθνής εξτρέμ την απομάκρυνε από τη σκηνή με τη βοήθεια των σεκιούριτι, την τράβηξε από το χέρι και τα μαλλιά και την έσπρωξε πάνω σε ένα αυτοκίνητο, ενώ εκείνη την περίοδο ήταν έγκυος 17 εβδομάδων -και στις 21 του ίδιου μήνα απέβαλε. Πάντως, ξεκαθάρισε πως η απώλεια του παιδιού τους δεν προήλθε από αυτό το περιστατικό.

