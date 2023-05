Αποσύρεται από το τένις το 2024 ο Ναδάλ - Εκτός Roland Garros, πρώτη φορά εδώ και 18 χρόνια

Ο Ράφαελ Ναδάλ θα χάσει το Roland Garros για πρώτη φορά από το ντεμπούτο του το 2005.

Ο 14 φορές πρωταθλητής ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι αποσύρθηκε από το τουρνουά εξαιτίας τραυματισμού, προσθέτοντας ότι του χρόνου είναι η τελευταία του χρονιά στο επαγγελματικό τένις.

Ο Ισπανός υπέστη τραυματισμό στο ισχίο κατά τη διάρκεια της ήττας του στον δεύτερο γύρο του Australian Open από τον Μακένζι Μακ Ντόναλντ, τον Ιανουάριο, και αρχικά δήλωσε ότι ήλπιζε να είναι και πάλι σε θέση να αγωνιστεί μέσα σε έξι με οκτώ εβδομάδες.

Ωστόσο, σε μια ενημέρωση που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 20 Απριλίου, ο 22 φορές πρωταθλητής του Grand Slam δήλωσε ότι η διαδικασία ανάρρωσής του διαρκεί περισσότερο από το αναμενόμενο, αλλά ότι θα προσπαθήσει να παίξει ένα τουρνουά στη χωμάτινη σεζόν.

Ο Ναδάλ αποκάλυψε επίσης ότι θα απουσιάσει από τα γήπεδα για τους επόμενους «λίγους μήνες», καθώς συνεχίζει να αναρρώνει, πράγμα που σημαίνει ότι ο 36χρονος θα χάσει πιθανότατα και το Wimbledon.

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση που έκανε ο Ράφα Ναδάλ, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην ακαδημία του στη Μαγιόρκα (Academia de Rafa Nadal), με την οποία απέσυρε τη συμμετοχή του από το Ρολάν Γκαρός, οι διοργανωτές του γαλλικού Όπεν… έστειλαν το δικό τους μήνυμα μέσω twitter, αναφέροντας ότι ελπίζουν να δουν «την επόμενη χρονιά στο Παρίσι» τον 36χρονο Ισπανό, ο οποίος έχει κατακτήσει 14 φορές το τρόπαιο στο χωμάτινο τουρνουά γκραν σλαμ:

«Ράφα, δεν μπορούμε να φανταστούμε πόσο δύσκολη ήταν αυτή η απόφαση. Σίγουρα θα μας λείψεις στο φετινό Ρολάν Γκαρός. Φρόντισε τον εαυτό σου, για να επιστρέψεις πιο δυνατός στα κορτ. Ελπίζουμε να σε δούμε του χρόνου στο Παρίσι» έγραψαν στο twitter.

Rafa,

We can’t imagine how hard this decision was. We’ll definitely miss you at this year’s Roland-Garros. Take care of yourself to come back stronger on courts.

Hoping to see you next year in Paris 🧡 pic.twitter.com/lTN3GExBFo

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 18, 2023