Το καλύτερο νέο γήπεδο για το 2022 σε όλο τον κόσμο η OPAP Arena (video)

Μια διεθνή αναγνώριση κέρδισε το νέο γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, η «OPAP Arena».

Το «κιτρινόμαυρο» παλάτι, που η ανέγερσή του ήταν ο υπέρτατος πόθος για όλους τους οπαδούς της ΑΕΚ, απανταχού στον πλανήτη, θριάμβευσε στην ψηφοφορία της ιστοσελίδας StadiumDB για το καλύτερο γήπεδο που άνοιξε τις πύλες του την προηγούμενη χρονιά.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 15 Μαρτίου και ο «ναός» της Ένωσης κέρδισε την πρώτη θέση με 69.797 ψήφους, έχοντας αφήσει πίσω του δύο γήπεδα στην Πολωνία, τα οποία έλαβαν 23.201 και 20.127 πόντους αντίστοιχα.

🏟️ Stadium of the Year 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣: OPAP Arena 🦅

The venue accumulated 69,797 points, and the mobilization of the @AEK_FC_OFFICIAL, fans and people around the stadium is admirable 👏👏

