Παρουσιάστηκε από την Αλ Νασρ ο Κριστιάνο Ρονάλντο - «Η δουλειά στην Ευρώπη τελείωσε, δεν τελείωσε η καριέρα μου» [video]

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανακοινώθηκε και παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της Αλ Νασρ.

Ο Πορτογάλος σταρ τόνισε πως η δουλειά την στην Ευρώπη τελείωσε, αφού κατάφερε όσα θα ήθελε και δήλωσε υπερήφανος για την απόφασή του να μετακινηθεί στη Σαουδική Αραβία.

«Δεν με νοιάζει τι λέει ο κόσμος, στις μέρες μας το ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί και είναι πολύ ανταγωνιστικό. Δεν είναι το τέλος της καριέρας μου επειδή ήρθα στη Σαουδική Αραβία. Το πρωτάθλημα είναι πολύ ανταγωνιστικό και είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ. Έχω δει πολλά παιχνίδια. Ανυπομονώ να παίξω, ακόμα και αύριο αν ο προπονητής μου δώσει την ευκαιρία», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κριστιάνο, που στάθηκε και σε άλλες προτάσεις που είχε μέχρι να υπογράψει στην Αλ Νασρ.

🎥 || @Cristiano talks about @AlNassrFC and his new challenges in Saudi Arabia 🇸🇦 pic.twitter.com/QrGzdB4dg2

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 3, 2023