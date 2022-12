Η στιγμή που ο Μέσι έφτασε στο σπίτι του στο Ροσάριο εν μέσω αποθέωσης [video]

Τουλάχιστον 5 εκατομμύρια Αργεντινοί βγήκαν χθες στους δρόμους του Μπουένος Άιρες για να γιορτάσουν μαζί με τους Παγκόσμιους Πρωταθλητές το τρίτο αστέρι στη φανέλα της Αλμπισελέστε, αφού έχει πλέον 3 κατακτήσεις (1978, 1986, 2022).

Ο Μέσι και η παρέα του είδαν ένα ολόκληρο έθνος να ξεσηκώνεται και να «υποκλίνεται» σε αυτούς, καθώς έδωσαν σάρκα και οστά σε ένα όνειρο πολλών δεκαετιών.

Για τον Λιονέλ Μέσι η αποθέωση στην Αργεντινή ήταν πάντα ξεχωριστή, με την κατάκτηση του Μουντιάλ τώρα να τον ανυψώνει ακόμα περισσότερο μιας και τους χάρισε το χρυσό τρόπαιο που είχαν να γευτούν από το 1986.

Λίγα χιλιόμετρα έξω από το Μπουένος Άιρες. στη γενέτειρα του Μέσι το Ροσάριο, εκεί που λατρεύεται σαν Θεός ακόμα περισσότερο από ότι στην υπόλοιπη χώρα, επικράτησε χαμός.

Έτσι, όπως ήταν λογικό, τη στιγμή που προσπάθησε να προσεγγίζει το σπίτι του χθες, μετά τους πανηγυρισμούς στην πρωτεύουσα, ο κόσμος του έκανε σχεδόν αδύνατη τη διέλευση φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του. Η σύζυγός του, Αντονέλα, ήταν εκείνη που οδηγούσε και εκείνος κοιτούσε, εμφανώς χαρούμενος, τον κόσμο να πανηγυρίζει.

This is how Messi was received minutes ago at his home in Rosario.

🗣️ “Thank you Lio, Thank you Lio.”

pic.twitter.com/wWROPZkm9l

— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) December 20, 2022