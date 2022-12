Ο Μαραντόνα θα ήταν υπερήφανος για εμένα, δηλώνει ο Μέσι

Ο Λιονέλ Μέσι ο οποίος με τη χθεσινή του εμφάνιση έφτασε στις 22 συμμετοχές σε παιχνίδια στο Μουντιάλ ξεπερνώντας τον Μαραντόνα αναφέρθηκε στο ρεκόρ αυτό.

«Το έμαθα πρόσφατα, δεν το ήξερα. Είναι χαρά που μπορώ να συνεχίσω να πετυχαίνω τέτοιου είδους ρεκόρ. Νομίζω ότι ο Ντιέγκο, θα ήταν πολύ χαρούμενος για εμένα, γιατί πάντα μου έδειχνε πολλή στοργή. Ήταν πάντα χαρούμενος, όταν τα πράγματα πήγαιναν καλά για εμένα», ανέφερε ο Αργεντινός άσος και πρόσθεσε:

«Πετύχαμε τον πρώτο μας στόχο, που ήταν να προκριθούμε ως πρώτοι στον όμιλο. Ημουν πραγματικά απογοητευμένος που έχασα το πέναλτι, γιατί ήξερα ότι ένα γκολ μπορεί να αλλάξει όλο το ματς, ότι σε κάνει να παίζεις με διαφορετικό τρόπο. Αλλά πιστεύω, ότι από το πέναλτι που έχασα, η ομάδα βγήκε πιο δυνατή. Όλοι από τον πάγκο με επευφημούσαν και νομίζω ότι κάναμε ένα υπέροχο παιχνίδι. Μετά το πρώτο γκολ, όλα πήγαν θέλαμε.

Lionel Messi: “Diego would be happy. He was always happy about the nice things that happen to the Argentina national team and personally with me too. He was always close, affectionate.” 🇦🇷 pic.twitter.com/O8A3gUVniK

