Μέσι ή Κριστιάνο; Το «φαινόμενο» απάντησε στο μεγάλο… δίλημμα

Το «Φαινόμενο» «έχρησε» ως νούμερο ένα στον κόσμο τον Αργεντίνο αλλά και για τον CR7 είπε τα καλύτερα.

Ο Βραζιλιάνος πρώην κορυφαίος επιθετικός είπε χαρακτηριστικά: «Ο Κριστιάνο Ρονάλντο κάνει απίθανα πράγματα, που πολύ δύσκολα θα μπορέσει κάποιος να επαναλάβει. Αλλά ο Μέσι κάνει πράγματα που είναι αδύνατον κάποιος να ξανακάνει. Ο Μέσι είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστή στον κόσμο για εμένα».

The original Ronaldo talking about both Lionel Messi & Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/uHSi0zlulf

— Frank Khalid (@FrankKhalidUK) November 30, 2022