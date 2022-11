Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε 5 Μουντιάλ!

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγραψε ιστορία στην πρεμιέρα του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ κόντρα στην Γκάνα.

Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής έγινε ο πρώτος στην ιστορία του ποδοσφαίρου που σκόραρε σε 5 διαφορετικά Μουντιάλ αφήνοντας πίσω του ονόματα όπως ο Πελέ και ο Λιονέλ Μέσι.

5 – Cristiano Ronaldo has become the first player to score five in different editions of the World Cup (2006, 2010, 2014, 2018, 2022). Limitless. pic.twitter.com/w6noDKxoVR

— OptaJoe (@OptaJoe) November 24, 2022