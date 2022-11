Μουντιάλ 2022: Σοκαριστική η ακτινογραφία στο κρανίο του Σαουδάραβα παίκτη μετά τη σύγκρουση με τον τερματοφύλακα

Ο Γιασέρ Αλ Σαχρανί θα χάσει το υπόλοιπο του Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στην αναμέτρηση της Σαουδικής Αραβίας με την Αργεντινή.

Ο παίκτης συγκρούστηκε με τον τερματοφύλακα της ομάδας του, Αλ Οβάις, και έμεινε αρκετά λεπτά πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο πριν μεταφερθεί εκτός με φορείο.

Ακολούθως, ο 30χρονος αμυντικός διακομίσθηκε στο νοσοκομείο για να υποβληθεί σε εξετάσεις και να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του.

Η ακτινογραφία που του έβγαλαν οι γιατροί δείχνει τη σοβαρότητα του προβλήματος, που αναγκάζει τον παίκτη της Σαουδικής Αραβίας να απουσιάσει από τα υπόλοιπα παιχνίδια της διοργάνωσης.

Την ακτινογραφία δημοσίευσε στο twitter o επίσημος λογαριασμός του Παγκοσμίου Κυπέλλου για την Σαουδική Αραβία:

X-rays scan shows that Saudi Arabia’s player Yasser Al-Shahrani has suffered a fractured jaw and facial bones.Yasser need rapid surgery due to internal bleeding.Urgent order from the Saudi crown, aprivate jet transports Yasser to Germany for treatment.

