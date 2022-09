Αποθέωσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ο ΝτεΡόζαν

Για ακόμη μια φορά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποθεώθηκε από αντίπαλο του, με τον ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν αυτή τη φορά να «στάζει μέλι» για τον παίκτη των Bucks.

Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του 2016 με τις ΗΠΑ, που από το 2021 αγωνίζεται στους Σικάγο Μπουλς, δήλωσε πως θαυμάζει τύπους σαν τον Γιάννη και τον περιέγραψε πως είναι μέσα στο γήπεδο. Επίσης αναφέρθηκε με την τεράστια πρόοδο και αλλαγή από την πρώτη μέρα που ο Έλληνας αθλητής πήγε στο NBA, με τον ΝτεΡόζαν να λέει πως τότε ο Γιάννης ήταν ένα κοκκαλιάρικο παιδί.

