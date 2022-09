Ποδόσφαιρο: Ήττα (0-3) για τον Ολυμπιακό από την Φράιμπουργκ - Διασυρμός για τη Λάτσιο

«Ποδοσφαιρική βραδιά» η σημερινή με 31 αναμετρήσεις να πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Europa League και του Confernece League.

Ο πρωταθλητής Ελλάδας Ολυμπιακός, υποδέχθηκε για τη 2η αγωνιστική των ομίλων του Europa League τη Γερμανική Φράιμπουργκ και γνώρισε την ήττα με 0-3. Το τελικό σκορ διαμόρφωσαν οι Χέφλερ (5′) και Γκρέγκοριτς (25′, 53′), σε μια αναμέτρηση που πραγματοποιήθηκε στον απόηχο της παρουσίασης του Χάμες Ροντρίγκεζ για τους Πειραιώτες.

