Times: «Ελλάδα, Αίγυπτος και Σαουδική Αραβία υποβάλλουν υποψηφιότητα για το Μουντιάλ 2030»

Μάλιστα, όπως αναφέρεται, αν αυτή η πρόταση γίνει δεκτή, τότε θα έχουμε ξανά Μουντιάλ τον χειμώνα, για να αποφευχθούν οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού, όπως και φέτος στο Κατάρ.

Συγκεκριμένα, η πρόταση αναμένεται να γίνει μέσα στις επόμενες εβδομάδες και θα κοντράρει στα ίσα αυτή της UEFA που προτείνει το Παγκόσμιο Κύπελλο να γίνει στην Ισπανία και την Πορτογαλία, καθώς θα διοργανωθεί σε τρεις διαφορετικές ηπείρους.

Ο πρόεδρος της FIFA, Tζιάνι Ινφαντίνο, έχει στενές σχέσεις με τον πρίγκηπα της Σαουδάραβα πρίγκηπα, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν και βρέθηκε σε έναν αγώνα μποξ στη Τζέντα στις 20 Αυγούστου, ενώ δύο μέρες αργότερα είχε και συνομιλία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Κατάρ.

NEW: Saudi Arabia poised to launch 2030 World Cup bid alongside Egypt and Greece – would be another winter tournament. Announcement said to be in next couple of weeks, say sources. https://t.co/ZGUW6Szo4u

— Martyn Ziegler (@martynziegler) September 8, 2022