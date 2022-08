Επίσημο: «Ερυθρόλευκος» μέχρι το 2024 ο Φορτούνης

Με επίσημη ανακοίνωση, ο Ολυμπιακός γνωστοποίησε τη νέα συμφωνία με τον «Φόρτου». Ο Έλληνας έδειξε εμπράκτως πόσο πολύ θέλει να βοηθήσει την ομάδα του και μάλιστα ανανέωσε με σχεδόν τα μισά χρήματα από αυτά που προβλέπονταν για τον τελευταίο χρόνο του συμβόλαιο του στους Ερυθρόλευκους.

Ο Κάρλος Κορμπεράν μπορεί μάλιστα να υπολογίζει από τώρα στις υπηρεσίες του Φορτούνη, καθώς ο 29χρονος επιτελικός μέσος μπαίνει και πάλι στις προπονήσεις με την υπόλοιπη ομάδα του Ολυμπιακού, δίνοντας έτσι στον Ισπανό τεχνικό των Ερυθρολεύκων μια μεγάλη λύση.

Ο Κώστας Φορτούνης ανανέωσε με τον Ολυμπιακό μέχρι το 2024! / Kostas Fortounis has renewed with Olympiacos FC until 2024!🔴⚪#Olympiacos #KostasFortounis #Football #Renewal #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/oY3cmNc3Ed

