Εκτελέστηκε εν ψυχρώ ο Έντριαν Πέιν

Οι αστυνομικές αρχές του Όραντζ Κάουντι στο Ορλάντο με επίσημη ανακοίνωση τους αποκάλυψαν ότι ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού Έντριαν Πέιν δολοφονήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής – Ο δράστης ονόματι Λόρενς Ντόριτι έχει συλληφθεί

Details from the Orange County Sheriff’s office in Orlando, Florida. Former MSU star Adreian Payne was shot early Sunday morning and pronounced dead at a local hospital. pic.twitter.com/HM3mO4Psc0

— Chris Solari (@chrissolari) May 9, 2022