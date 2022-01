Συνεχίζεται το θρίλερ με τον Τζόκοβιτς: Είχε νοσήσει τον Δεκέμβριο, λένε τώρα οι δικηγόροι του

Ενώ βρίσκεται για τρίτη συνεχή ημέρα σε ειδική δομή μεταναστών, ο Νόβακ Τζόκοβιτς περιμένει το δικαστήριο της ερχόμενης Δευτέρας (10/01) με την δικηγορική ομάδα του να ετοιμάζει την έφεση κατά της απόφασης των Αρχών της Αυστραλίας.

Σύμφωνα με δηλώσεις τους, οι δικηγόροι του Σέρβου θα στηρίξουν την απόφαση εξαίρεσης σε πρόσφατη νόσηση του κορυφαίου τενίστα, και συγκεκριμένα στις 16 Δεκεμβρίου του περασμένου έτους, όταν και «βγήκε θετικό το πρώτο PCR τεστ που έκανε».

Την ίδια ώρα σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, ο Τζόκοβιτς ζήτησε τον προσωπικό του σεφ αλλά και την δυνατότητα να προπονηθεί σε κάποιο γήπεδο τένις, αιτήματα τα οποία δεν έγιναν αποδεκτά.

Το χρονικό της υπόθεσης

Σε σήριαλ με πολλά και “καυτά” επεισόδια έχει εξελιχθεί η συμμετοχή του Νόβακ Τζόκοβιτς στο Australian Open 2022.

Ο Σέρβος τενίστας που έχει κατακτήσει 9 φορές τον τίτλο στη Μελβούρνη είναι o πρωταγωνιστής μιας ιστορίας η οποία δεν έχει προηγούμενο σε παγκόσμιο επίπεδο. Μιας ιστορίας που οδήγησε σε πολιτική κόντρα την Σερβία με την Αυστραλία και η οποία έγινε πρωτοσέλιδο στις μεγαλύτερες εφημερίδες του πλανήτη.

Τα πρώτα κεφάλαια της ιστορίας ξεκίνησαν να γράφονται πριν από αρκετούς μήνες όταν και η κυβέρνηση της Βικτώρια, στην οποία ανήκει η “οικοδέσποινα” του Australian Open, Μελβούρνη, είχε ανακοινώσει πως δεν θα δεχτεί ανεμβολίαστους αθλητές στα εδάφη της!

Την “γραμμή” υιοθέτησε και η Tennis Australia, η διοργανώτρια του Grand Slam. Αυτομάτως ξεκίνησε συζήτηση στο χώρο του τένις για την συμμετοχή ή όχι του Νόβακ Τζόκοβιτς στο τουρνουά το οποίο έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στο διάστημα 17-30 Ιανουαρίου.

Το παρελθόν του Τζόκοβιτς

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς που είχε νοσήσει στον κορωνοϊό τον Ιούνιο του 2020 σ’ ένα τουρνουά που διοργάνωσε ο ίδιος στην Κροατία από την πρώτη ημέρα έδειξε πως δεν υπολογίζει ιδιαίτερα την μεγάλη απειλή της ανθρωπότητας που είναι ο κορωνοϊός.

Είχε δηλώσει πως δεν θα εμβολιαστεί, σημείωσε ότι πρέπει ο άνθρωπος να είναι ελεύθερος για να κάνει την επιλογή του σχετικά με το εμβόλιο και ακόμη επιμένει στη θέση του. Βέβαια το τελευταίο διάστημα απέφυγε τις δημόσιες τοποθετήσεις για το θέμα για να μην προκαλεί αντιδράσεις.

Από την πρώτη στιγμή “απέναντι” του σ’ αυτό το θέμα είναι τα άλλα δυο μέλη του Big-3, ο Ρότζερ Φέντερερ και ο Ράφα Ναδάλ, οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί και κάλεσαν τον κόσμο να χρησιμοποιήσει το μοναδικό “όπλο” για να προστατευτεί από τον κορωνοϊό. Ποιο είναι αυτό; Το εμβόλιο φυσικά.

Το μεσημέρι της 4ης Ιανουαρίου

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος στην αυγή του 2022 έγινε ο μοναδικός τενίστας στον κόσμο που έχει παρουσία σε 11 διαφορετικές χρονιές στο Νο1 κόσμου, θα βάλει “φωτιά” με λίγες λέξεις του στα social media.

«Καλή χρονιά σε όλους! Σας εύχομαι υγεία, αγάπη και ευτυχία. Πέρασα φανταστικό ποιοτικό χρόνο με τους αγαπημένους μου και σήμερα πάω στην Αυστραλία με άδεια εξαίρεσης», θα γράψει το μεσημέρι της 4ης Ιανουαρίου ο ανεμβολίαστος Νόβακ και φυσικά δεν περιμένει τι θα επακολουθήσει.

Την ίδια ημέρα υπάρχουν “χλιαρές” αντιδράσεις από τενίστες που δεν είναι στην πρώτη γραμμή και οι οποίοι μιλούν για αδικία. Ακολουθεί η ανακοίνωση των διοργανωτών: «Ο Νόβακ έκανε αίτηση για ιατρική εξαίρεση που του δόθηκε μετά από διαδικασία ενδελεχούς ελέγχου από δύο ξεχωριστές ανεξάρτητες ομάδες ιατρικών ειδικών. Η μία από αυτές ήταν η Ανεξάρτητη Ομάδα Ελέγχου Ιατρικής Εξαίρεσης που ορίστηκε από τo Τμήμα Υγείας της Βικτώρια. Αξιολόγησαν όλες τις αιτήσεις για να δουν αν πληρούν τις οδηγίες της Australian Technical Advisory Group on Immunisation (ATAGI)».

Τα πράγματα θα πάρουν “άγρια” τροπή και το rec για την εγγραφή της ιστορίας έχει πατηθεί.

Jamie Murray on Novak Djokovic’s medical exemption: “I think if it was me that wasn’t vaccinated I wouldn’t be getting an exemption” #AustralianOpen — Neil McLeman (@NeilMcLeman) January 4, 2022

Η αντίδραση του Αυστραλού πρωθυπουργού

Όταν ξημερώνει η επόμενη ημέρα στην Αυστραλία ο πρωθυπουργός της χώρας θα πάρει με δήλωση του, θέση για το “φλέγον” θέμα. Υπάρχουν αντιδράσεις στον κόσμο και τα ΜΜΕ στη χώρα γράφουν ακόμη και για σκέψεις για μποϊκοτάζ από τους θεατές στο Australian Open.

«Αναμένουμε την άφιξή του και τα στοιχεία που θα μας προσκομίσει για να υποστηρίξει την ιατρική εξαίρεση. Αν τα στοιχεία αυτά είναι ανεπαρκή, τότε δεν θα λάβει διαφορετική μεταχείριση από οποιονδήποτε άλλον και θα πάρει το πρώτο αεροπλάνο για να επιστρέψει στο σπίτι του. Δεν υπάρχουν ειδικοί κανόνες για τον Novak Djokovic. Κανένας απολύτως», θα δηλώσει ο Σκοτ Μόρισον.

Ο CEO της Tennis Australia, Κρεγκ Τάιλι, θα σημειώσει: «Κατανοούμε πλήρως την αναστάτωση όλων καθώς είναι γνωστές οι απόψεις του Νόβακ σχετικά με τον εμβολιασμό. Ωστόσο, εναπόκειται σε αυτόν να συζητήσει δημόσια για την κατάστασή του και για τους λόγους που πήρε την εξαίρεση. Εμείς δεν είμαστε σε θέση, δεν είναι και νόμιμο, να αποκαλύψουμε τους λόγους και να δημοσιοποιήσουμε ιατρικές πληροφορίες».

Όπως ανακοίνωσε η πολιτειακή κυβέρνηση της Βικτώρια, ο Νόβακ Τζόκοβιτς ήταν ένας από του 26 αθλητές που ζήτησαν να εξαιρεθούν από τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού. Ήδη υπάρχουν αθλητές που έχουν εξαιρεθεί.

Ο Τζόκοβιτς στη Μελβούρνη

Ο Σέρβος τενίστας θα αφιχθεί μαζί με την ομάδα του στη Μελβούρνη αλλά δεν θα τους επιτρέψουν να κατέουν από το αεροπλάνο. Όπως φάνηκε δεν είχε την ενδεδειγμένη άδεια εισόδου στη χώρα. Αργότερα θα γίνει λόγος για λάθος μέλους του επιτελείου του στην συμπλήρωση των εγγράφων για την έκδοση βίζας.

Update on #AusOpen2022… The Federal Government has asked if we will support Novak Djokovic’s visa application to enter Australia. We will not be providing Novak Djokovic with individual visa application support to participate in the 2022 Australian Open Grand Slam. 1/2 — Jaala Pulford MP (@JaalaPulford) January 5, 2022

Η αναπληρώτρια υπουργός Αθλητισμού, Τζάλα Πούλφορντ, μέσω twitter εξήγησε τους λόγους της απόρριψης της Βικτώριας για την έγκριση της βίζας του Σέρβου: «Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση μας ρώτησε αν θα εγκρίνουμε την αίτηση της βίζας του Νόβακ Τζόκοβιτς για την είσοδό του στην Αυστραλία. Δεν θα παρέχουμε στον Νόβακ Τζόκοβιτς ατομική αίτηση βίζας για να συμμετάσχει στο Australian Open. Ήμασταν πάντα ξεκάθαροι σε δύο σημεία: Οι εγκρίσεις για βίζα είναι θέμα κυβερνήσεων και οι ιατρικές εξαιρέσεις θέμα των γιατρών».

Η απομόνωση στο αεροδρόμιο

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα οδηγηθεί σε γραφείο στο τελωνείο του αεροδρομίου της Μελβούρνης. Θα του πάρουν το κινητό και θα τεθεί υπό φρούρηση. Είναι υπό κράτηση. Έχει ξεπεράσει τις 8 ώρες στο τελωνείο και στη Σερβία υπάρχουν έντονες αντιδράσεις.

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Σερβίας, Νίκολα Σελάκοβιτς, είναι έξαλλος και καλεί σε έκτακτη συνάντηση τον Ντάνιελ Έμερι, τον πρέσβη της Αυστραλίας στο Βελιγράδι. Η απαίτηση των Σέρβων είναι να αφεθεί άμεσα ελεύθερος ο κορυφαίος τενίστας τους.

Οι αντιδράσεις του πατέρα

Στη Σερβία κάνουν λόγο για πολιτικά παιχνίδια των Αυστραλών και τα τοπικά ΜΜΕ τονίζουν οτι τα έγγραφα του Τζόκοβιτς που αποδεικνύουν ότι δικαιούται ιατρικής εξαίρεσης για είσοδο στην Αυστραλία χωρίς εμβολιασμό είναι 100% έγκυρα.

Δίπλα στον Σέρβο τενίστα είναι και οι άνθρωποι του Tennis Australia που προσπαθούν να δώσουν λύση στο θέμα του. Οργισμένη είναι η αντίδραση του πατέρα του από το Βελιγράδι.

Ο Σέρτζαν Τζόκοβιτς θα δηλώσει στο Spuntik: «Δεν έχω ιδέα τι συμβαίνει, τον κρατούν αιχμάλωτο εδώ και πολλές ώρες. Δεν είναι μια μάχη για τον Νόβακ αυτή, είναι μία μάχη για την ελευθερία του κόσμου! Είναι μία μάχη για όλο τον κόσμο. Αν δεν τον απελευθερώσουν μέσα στην επόμενη μισή ώρα, ετοιμαστείτε να κατέβουμε στους δρόμους. Είναι μία μάχη για όλους μας».

Οι Αυστραλοί θα επιστρέψουν στον Τζόκοβιτς το κινητό του και μία από τις πρώτες του επικοινωνίες ήταν με τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Μάλιστα όπως πόσταρε ο τελευταίος στον επίσημο λογαριασμό του «στην επικοινωνία που είχαμε τον διαβεβαίωσα ότι είμαστε στο πλευρό του και κάνουμε τα πάντα για να τελειώσει το συντομότερο δυνατό η περιπέτεια του. Επίσης σας ενημερώνω ότι ο Νόλε είναι δυνατός, όπως ακριβώς τον ξέρουμε».

Η ακύρωση της βίζας

Μετά από 8 ώρες κράτησης πληροφορίες από την Αυστραλία και το Theage.com αναφέρουν ότι ακυρώθηκε η βίζα του Νόβακ Τζόκοβιτς. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι δεν πείστηκαν από τα έγγραφα που παρουσίασε ο Σέρβος για να πάρει την ιατρική εξέταση και θ’ αποχωρήσει από την χώρα.

Breaking: Novak Djokovic’s visa has been cancelled. He’s been told to leave the country today, two sources confirmed to @theage. His Lawyers are in the process of appealing. He’s not demonstrated to Border Force sufficient evidence for his exemption https://t.co/TM5BF0Gu80 — Paul Sakkal (@paulsakkal) January 5, 2022



Οι δικηγόροι του αμφισβητούν την απόφαση και αρχίζει νέος “μαραθώνιος” για την ανατροπή. Το ρεπορτάζ θα επιβεβαιωθεί. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα οδηγηθεί σε ξενοδοχείο-δομή φιλοξενίας για πρόσφυγες στην Μελβούρνη.

Είναι υπό απέλαση και υπάρχει κίνδυνος να του απαγορευτεί η είσοδος στην Αυστραλία για 3 χρόνια! Ο Τζόκοβιτς άσκησε έφεση μέσω των δικηγόρων του στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Μελβούρνης για την ακύρωση απόφασης της αυστραλιανής κυβέρνησης και η οποία θα εκδικαστεί την Δευτέρα (10/1).

Παράλληλα εκδόθηκε προσωρινή διαταγή που εμποδίζει τις αρχές να προχωρήσουν στην απέλασή του τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα.

Ο Πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς σε συνέντευξη Τύπου τονίζει ότι η κυβέρνηση της Σερβίας ζήτησε από την Αυστραλία να επιτρέψει στον Νόβακ Τζόκοβιτς να «μετακομίσει» στο σπίτι που έχει νοικιάσει. Το αίτημα θα απορριφθεί.

Στο μεταξύ οι Σέρβοι της Μελβούρνης αλλά και αντιεμβολιαστές κάνουν την εμφάνιση τους στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Νόβακ Τζόκοβιτς και ζητούν την απελευθέρωση του. Μερίδα ΜΜΕ της Σερβίας κάνουν επιθέσεις στην Αυστραλία και γράφουν ξανά για πολιτική σκοπιμότητα.

Κάποιοι στην πρωτεύουσα της Σερβίας πετούν μπαλάκια έξω από την πρεσβεία της Αυστραλίας.

Οι διαδηλώσεις στο Βελιγράδι

Την επομένη (6/1) ξεκινούν με προτροπή του μπαμπά Τζόκοβιτς οι διαδηλώσεις υπέρ του κορυφαίου τενίστα στο Βελιγράδι. Η οικογένεια του παραχωρεί συνένετυξη Τύπου και θα διαβαστεί και μήνυμα του διάσημου τενίστα.

Ο αδερφός του “Νόλε” μεταφέρει το μήνυμα που του έστειλε το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης στο τένις: «Ο Θεός τα βλέπει όλα. Η ευλογία μου είναι πνευματική, η δικιά τους είναι υλική».

Ο πατέρας του Νόβακ, Σέρτζαν Τζόκοβιτς υποστηρίζει ότι οι συνοριακές αρχές συμπεριφέρονται στο γιο του σαν «κοινό εγκληματία» ενώ χαρακτήρισε «σοβινιστική» την κυβέρνηση της Αυστραλίας. Ο Σέρτζαν Τζόκοβιτς καλεί τους πολίτες να επιφυλάξουν υποδοχή ήρωα στον Νόβακ Τζόκοβιτς όταν θα επιστρέψει στο Βελιγράδι. Η μητέρα του Τζόκοβιτς, Νταϊάνα, συνέκρινε τον γιό της με κρατούμενο.

Από την πρώτη στιγμή ο πατέρας χρησιμοποιεί συνεχώς τις λέξεις “όμηρος” και “αιχμάλωτος”.

Την επόμενη ημέρα (7/1) ο πατέρας του παρομοιάζει τον Νόβακ με τον Χριστό και τονίζει ότι είναι καρδιά του ελεύθερου κόσμου. Ο Νόβακ θα στείλει δημόσιο μήνυμα μέσω του Instagram και θα ευχαριστήσει όσους είναι δίπλα του. Γιορτάζει τα Χριστούγεννα των Σέρβων (7/1) όντας “όμηρος” στο Park Hotel.

Θέση υπέρ του θα πάρει με γραπτή του δήλωση και ο σκηνοθέτης Εμίρ Κουστουρίτσα.

Θα χαρακτηρίσει τον Νόλε “επαναστάτη” που δεν θέλει τις αλυσίδες του νέου κόσμου και σημειώνει ότι η κράτηση του δεν αφορά μόνο τον ίδιο αλλά όλους τους ελεύθερους ανθρώπους.

Η δήλωση του Ράφα Ναδάλ

Θα προηγηθεί δήλωση του Ράφα Ναδάλ από τη Μελβούρνη. Ο κορυφαίος Ισπανός τενίστας ξεκαθαρίζει: «Ο κόσμος έχει υποφέρει αρκετά για να μην τηρούμε εμείς τους κανόνες. Ο καθένας κάνει την επιλογή του και ότι νομίζει καλύτερο γι’ αυτόν. Αλλά υπάρχουν κανόνες και αν δεν τους ακολουθείς πρέπει να υποστείς τις συνέπειες αν δε θες να εμβολιαστείς. Το εμβόλιο είναι ο μόνος τρόπος να το ξεπεράσουμε όλο αυτό. Ο Νόβακ αν ήθελε θα έπαιζε στην Αυστραλία χωρίς προβλήματα. Επέλεξε τον δικό του δρόμο και όλοι έχουν αυτό το δικαίωμα. Υπάρχουν όμως και επιπτώσεις. Νοιώθω άσχημα πάντως για ότι τραβάει. Ηξερε την κατάσταση μήνες πριν όμως οπότε ήταν επιλογή του».

“I believe in what the people who know about medicine say” 🩺 – @RafaelNadal pic.twitter.com/bem8MfYxm9 — Tennis Channel (@TennisChannel) January 6, 2022

Με την άποψη του θα συμφωνήσει η Κρις Έβερτ ενώ ο Μπόρις Μπέκερ, που υπήρξε και προπονητής του Τζόκοβιτς, υπογραμμίζει πως κάνει λάθος και ίσως σε δέκα χρόνια να το μετανιώσει. O Νικ Κύργιος, που δεν έχει και τις καλύτερες σχέσεις με τον Σέρβο, υποστηρίζει πως δεν αντιμετωπίζουν σωστά οι αρχές την υπόθεση του Νόλε.

Look I definitely believe in taking action, I got vaccinated because of others and for my mums health, but how we are handling Novak’s situation is bad, really bad. Like these memes, headlines, this is one of our great champions but at the end of the day, he is human. Do better. — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) January 7, 2022

Η σύζυγος του Σέρβου τενίστα, Γέλενα, θα γράψει στα social media: «Θα μάθουμε όλοι απ’ αυτή την εμπειρία. Ο μόνος νόμος που θα πρέπει να σεβόμαστε μπροστά σε κάθε σύνορο, είναι η αγάπη και ο σεβασμός για τους ανθρώπους. Η αγάπη και η συγχώρεση δεν είναι ποτέ λάθος, αλλά μια πανίσχυρη δύναμη. Σας εύχομαι να είστε όλοι καλά».

Το έγγραφο “φωτιά”

Τα ΜΜΕ της Αυστραλίας θα δημοσιεύσουν ένα έγγραφο του υπουργείου υγείας της χώρας που δεν έλαβε υπόψιν της η Tennis Australia.

Το έγγραφο έφερε στη δημοσιότητα το Code Sports της Αυστραλίας και ήταν μια επιστολή που έστειλε το Υπουργείο Υγείας στον CEO της Tennis Australia, Κρεγκ Τάιλι, στις 18 Νοεμβρίου 2021.

Σύμφωνα με την επιστροφή οι διοργανωτές του Australian Open είχαν ενημερωθεί πριν στείλουν το επίσημο ενημερωτικό email προς όλους τους παίκτες, πως μια πρόσφατη νόσηση δεν αποτελεί απαραίτητα κριτήριο ιατρικής εξαίρεσης και είσοδου στη χώρα, για την αυστραλιανή κυβέρνηση.

H Tennis Australia έστειλε ενημέρωση προς τους αθλητές στις 7 Δεκεμβρίου στο οποίο δεν αναφέρονταν η επίσημη οδηγία της κυβέρνησης. Αργότερα οι διοργανωτές του Australian Open θα σημειώσουν ότι οι οδηγίες που έστειλε στους αθλητές είναι εναρμονισμένες με τις αποφάσεις της κυβέρνησης. Όπως όλα δείχνουν ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει νοσήσει τους τελευταίους μήνες αλλά δεν το είχε δημοσιοποιήσει.

“You have to have proof that you are vaccinated against COVID. If you can’t prove that, you have to provide proof that you cannot be vaccinated because of a medical reason.” Home Affairs Minister @KarenAndrewsMP on why Novak Djokovic’s visa was cancelled. pic.twitter.com/3Os4BKcPrt — Sunrise (@sunriseon7) January 6, 2022

Νωρίτερα υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας, Κάρεν Άντριους, ανέφερε πως ο Τζόκοβιτς είναι ελεύθερος να φύγει από τη χώρα όποτε θέλει και εξηγεί πως η χώρα δεν κάνει εξαιρέσεις.

Στο μεταξύ έχουν αρχίσει να εξετάζονται εκ νέου ιατρικές εξαιρέσεις που δόθηκαν από τους Αυστραλούς και θα ανακληθεί η βίζα Τσέχας τενίστριας. Θα οδηγηθεί στο ίδιο ξενοδοχείο με τον Τζόκοβιτς.