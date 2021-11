Μπαρτσελόνα: Οι φωτογραφίες από την πρώτη προπόνηση του Τσάβι

Φορώντας την μπλε φόρμα του προπονητή και παρουσία του προέδρου, Ζοάν Λαπόρτα, έκανε την πρώτη του ομιλία στους ποδοσφαιριστές αναλύοντας τους κεντρικούς άξονες της φιλοσοφίας και της νοοτροπίας που θέλει να τους εμφυσήσει.

Ο θρύλος της ομάδας έστειλε από χθες, κατά την παρουσίασή του, το μήνυμα για σκληρή δουλειά, καθώς μόνο έτσι θεωρεί πως επί της παρούσης μπορεί να αναστραφεί η κατάσταση από τους «μπλαουγκράνα».

Άλλωστε με τις οικονομικές δυνατότητες του συλλόγου πολύ περιορισμένες και τη μεταγραφική περίοδο σε δύο μήνες από τώρα, ο Τσάβι δεν έχει άλλη επιλογή από το να αξιοποιήσει το υπάρχον ρόστερ περισσότερο και καλύτερα από τους προκατόχους του και ειδικά τον Ρόναλντ Κούμαν.

👔 First day at the office pic.twitter.com/UlCRpT4Cgz

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 9, 2021