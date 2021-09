Επική νίκη για την Σάκκαρη στο US Open - Με ανατροπή πέρασε στα προημιτελικά (Video)

Στις «8» του US Open, προκρίθηκε η Μαρία Σάκκαρη, κερδίζοντας 2-1 σετ την Αντρεέσκου έπειτα από ματς-θρίλερ που διήρκεσε 3,5 ώρες!

Η αναμέτρηση ήταν συναρπαστική και είναι χαρακτηριστικό ότι ολοκληρώθηκε στις 02:12 τα ξημερώματα ώρα Νέας Υόρκης (09:12 ώρα Ελλάδος). Κανένας άλλος αγώνας γυναικών δεν έχει ολοκληρωθεί τόσο αργά στην ιστορία του τουρνουά, με τη Σάκκαρη να γράφει ιστορία όχι μόνο γι’ αυτό, αλλά και επειδή έγινε η πρώτη Ελληνίδα που προκρίθηκε στα προημιτελικά του US Open. Θα είναι ο δεύτερος προημιτελικός της σε Grand Slam και έρχεται μόλις 3 μήνες μετά τον πρώτο, που ήταν στο Roland Garros, όπου είχε φτάσει μέχρι τα ημιτελικά.

Το «παρών» στον αγώνα της Μαρίας Σάκκαρη έδωσαν η μητέρα της, πρώην τενίστρια, Αγγελική Κανελλοπούλου, και οι δύο αδελφές της, που πανηγύρισαν την πρόκρισή της Ελληνίδας πρωταθλήτριας. Μάλιστα, η Μαρία μίλησε για τη μητέρα της μετά το τέλος του συναρπαστικού αγώνα.

MARIA SAKKARI IS INTO THE QUARTERFINALS pic.twitter.com/wK8ITD3pPs — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2021

Η μεγάλη αναμέτρηση

Η Καναδή πρωταθλήτρια, η οποία κατάγεται από τη Ρουμανία και βρίσκεται στο Νο 7 της WTA, επιχείρησε να κάνει το πρώτο βήμα για να επαναλάβει τον θρίαμβο του 2019, όταν και κατέκτησε το φημισμένο τουρνουά της αμερικανικής μεγαλούπολης. Η Αντρεέσκου μπήκε δυνατά στο ματς και προηγήθηκε 3-0 «σπάζοντας» το σερβίς της Σάκκαρη, η οποία αντεπιτέθηκε και ισοφάρισε σε 4-4. Στη συνέχεια, οι δύο τενίστριες κράτησαν το σερβίς τους και το σετ κρίθηκε στο τάι μπρέϊκ με την Καναδή να είναι ψυχραιμότερη και να επικρατεί με 7-2, μετά από μία ώρα και τέσσερα λεπτά.

🇬🇷 Maria Sakkari is victorious in a battle for the ages. pic.twitter.com/PcIOp6QRBv — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2021

Παρά την πρόσκαιρη απογοήτευση, η Σάκκαρη δεν τα παράτησε και «πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα» την πρωταθλήτρια από τον Καναδά. Προηγήθηκε της Αντρεέσκου με 3-0 και 4-3, για να φθάσουν οι δύο κοπέλες στο 5-5 και στο 6-6. Στο δεύτερο τάι μπρέικ του αγώνα, η Σάκκαρη ήταν συγκλονιστική και μετά από μία ώρα και 27 λεπτά, ισοφάρισε σε 1-1 (8-6).

Με την ψυχολογία στα ύψη, αφού κατάφερε να φέρει το ματς «στα ίσα», η Ελληνίδα πρωταθλήτρια μπήκε στο τρίτο σετ αποφασισμένη για τη νίκη και την πρόκριση στις καλύτερες οκτώ αθλήτριες του τουρνουά. Όμως η Αντρεέσκου αιφνιδίασε και προηγήθηκε με 2-0, αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα.

Η Σάκκαρη δεν τα παράτησε ούτε αυτήν την φορά. Βρήκε τα ψυχικά αποθέματα και τα αγωνιστικά εργαλεία, προκειμένου όχι μόνο να ισοφαρίσει σε 3-3, αλλά με μία καταιγιστική παρουσία στη συνέχεια να πάρει τρία διαδοχικά game «σπάζοντας» δύο φορές το service της Καναδής και να φθάσει στην σπουδαία νίκη με 6-3, μετά από 59 λεπτά αγώνα.

Un. Be. Lievable. Maria Sakkari wins one of the wildest matches in #USOpen history to reach the quarterfinals! pic.twitter.com/mzP0AVSSjS — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2021

Επόμενη αντίπαλος η Πλίσκοβα

Στις «8» η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα αντιμετωπίσει την Καρολίνα Πλίσκοβα. Η μεγάλη αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Τετάρτη.

The quarters are on 🔒 pic.twitter.com/PbaDvj20P3 — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2021

Σάκκαρη και Πλίσκοβα μετρούν από μία νίκη στις μεταξύ τους αναμετρήσεις, που και οι δύο είχαν γίνει στο Masters της Ρώμης (σε χωμάτινη επιφάνεια δηλαδή). Το 2018 η Μαρία είχε κερδίσει 2-1 σετ (3-6, 6-3, 7-5), ενώ την επόμενη χρονιά είχε επικρατήσει η Τσέχα με 2-0 σετ (6-4, 6-4).