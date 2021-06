Ανακούφιση για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: Απέφυγε τα χειρότερα-Άγνωστο το πότε επιστρέφει στο παρκέ

Ειδικότερα, τα αποτελέσματα των εξετάσεων που υποβλήθηκε ο Greek Freak για τον τραυματισμό του στο γόνατο δεν έδειξαν κάτι σοβαρό, δεν είναι όμως ακόμη σαφής ο χρόνος που θα επιστρέψει στα γήπεδα.

Όπως ανέφερε ο Άντριαν Βοϊναρόφσκι μέσω ενός tweet, ο Γιάννης δεν έχει υποστεί κάποια σοβαρή ζημιά στο αριστερό γόνατο, ενώ οι σύνδεσμοι δεν έχουν πειραχτεί. Αυτό σημαίνει πως απέφυγε τα χειρότερα (ρήξη χιαστού).

There is no structural damage to Giannis Antetokounmpo’s left knee after his awkward landing last night in Atlanta; ligaments are sound, sources tell @ZachLowe_NBA and me. Timetable to return is unclear.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 30, 2021