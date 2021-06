Καλά τα νέα για τον Έρικσεν-Πήρε εξιτήριο μετά την εμφύτευση βηματοδότη

Ο 29χρονος άσος υπεβλήθη το βράδυ της Πέμπτης σε χειρουργική επέμβαση για την τοποθέτηση ενός εμφυτεύσιμου καρδιομετατροπέα απινιδωτή (ICD), δηλαδή βηματοδότη, με την επέμβαση να στέφεται με απόλυτη επιτυχία.

Μάλιστα, λίγη ώρα μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο επισκέφθηκε την αποστολή της εθνικής Δανίας, μιλώντας με τους συμπαίκτες του σε ένα έντονο συναισθηματικά φορτισμένο κλίμα, ενώ αργότερα θα μεταβεί στο σπίτι του για να περάσει χρόνο ξεκούρασης μαζί με την οικογένειά του.

«Σας ευχαριστώ όλους για την υποδοχή. Είναι απίστευτο το ότι βλέπω και νιώθω. Η εγχείρηση πήγε καλά και είμαι καλά για τις συγκεκριμένες συνθήκες. Ήταν πολύ ωραίο να ξανά δω τους παίκτες μετά το φανταστικό παιχνίδι που έπαιξαν χθες το βράδυ. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι την Δευτέρα το βράδυ θα φωνάζω για εκείνους απέναντι στη Ρωσία!», ανέφερε ο Έρικσεν.

Christian Eriksen has been discharged from the hospital. More here ⬇️#ForDanmark pic.twitter.com/jzF338XiC1

— DBU – En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 18, 2021