Τα κατάφερε ο Έρικσεν: Συγκλονιστικές στιγμές στο γήπεδο (Εικόνες & Video)

Η ανάρτηση της ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας αναφέρει: «Σε συνέχεια του επείγοντος περιστατικού με το ποδοσφαιριστή της Δανίας, Κρίστιαν Έρικσεν, αμφότερες οι ομάδες και ιθύνοντες του αγώνα έχουν συνάντηση. Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν στις 19:45 (τοπική ώρα). Ο παίκτης έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο και η κατάστασή του έχει σταθεροποιηθεί».

Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.

The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 12, 2021