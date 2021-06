Σοκ στο EURO 2021: Κατέρρευσε στο γήπεδο ο Έρικσεν (Εικόνες & Video)

Σε ανύποπτη φάση στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, στον αγώνα της Δανίας με την Φινλανδία στην πρεμιέρα του δευτέρου γκρουπ του EURO 2021, ο Κρίστιαν Έρικσεν έπεσε αναίσθητος στον αγωνιστικό χώρο. Δεν είναι προηγηθεί διεκδίκηση της μπάλας, ή μαρκάρισμα από κάποιον παίκτη.

Οι συμπαίκτες του, έτρεξαν συγκλονισμένοι, σχημάτισαν ανθρώπινη ασπίδα γύρω του, ενώ οι άντρες των πρώτων βοηθειών, επιχειρούσαν καρδιο-αναπνευστική ανάνηψη (ΚΑΡΠΑ).

Όλοι οι παίκτες και από τις δύο ομάδες, ήταν δακρυσμένοι. Ο αγώνας φυσικά έχει σταματήσει και η UEFA ανακοίνωσε την οριστική διακοπή του.

Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.

The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.

