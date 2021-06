Εκτός τελικού η Μαρία Σάκκαρη-Έχασε στον ημιτελικό του Roland Garros μετά από τρίωρη «μάχη»

Το πρώτο σετ βρήκε νικήτρια την Τσέχα με 7-5 στα γκέιμ, ενώ στο δεύτερο σετ η Ελληνίδα αθλήτρια επικράτησε 6-4. Το αποτέλεσμα κρίθηκε στο τρίτο σετ με την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα να αναδεικνύεται νικήτρια με 9-7 και συνολικό σκορ 2-1 σετ.

Οι δύο παίκτριες μπήκαν με περίεργο τρόπο στον αγώνα, καθώς έκαναν αρκετά λάθη και άργησαν να βρουν τα πατήματά τους. Η Κρεϊτσίκοβα ήταν αυτή που εκμεταλλεύτηκε το κλίμα αυτό και πήρε στις λεπτομέρειες το πρώτο σετ (7-5).

Η Σάκκαρη ωστόσο κατάφερε ύστερα να φέρει στα ίσια το ματς, επικρατώντας με 6-4 και έκανε το 1-1, έχοντας εξαιρετικά χτυπήματα.

Απόλυτα αποφασισμένη να πάρει το παιχνίδι μπήκε η Ελληνίδα πρωταθλήτρια και στο τρίτο σετ, παίρνοντας προβάδισμα με 1-3, 2-4 και 3-5 στη συνέχεια, όμως η Κρεϊτσίκοβα απάντησε αποφασιστικά, ισοφαρίζοντας σε 5-5 στο κρίσιμο σημείο.

THIS is what you came for 👏#RolandGarros | @mariasakkari pic.twitter.com/IMVCsQ2At3

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 10, 2021