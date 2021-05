Ο Μουρίνιο επέστρεψε: Συμφώνησε και αναλαμβάνει τη Ρόμα

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε επίσημα ο ιταλικός σύλλογος, ο Μουρίνιο θα βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία της ομάδας τη νέα σεζόν έως το καλοκαίρι του 2024, αντικαθιστώντας τον συμπατριώτη του Πάουλο Φονσέκα.

Ο 48χρονος τεχνικός «πλήρωσε» την αποτυχημένη φετινή πορεία του κλαμπ της ιταλικής πρωτεύουσας, το οποίο βρίσκεται μόλις στην 7η θέση της Serie A και κινδυνεύει να μείνει και εκτός Ευρώπης για την ερχόμενη χρονιά.

Ως εκ τούτου, οι ιθύνοντες της Ρόμα, αποφάσισαν να δώσουν τα «κλειδιά» στον γνώστη του Καμπιονάτο, Ζοσέ Μουρίνιο για τα επόμενα τρία χρόνια.

Αξίζει να σημειωθεί, πως ο Special One επιστρέφει μετά από 11 χρόνια σε ιταλικό έδαφος, εκεί όπου στο ενεργητικό του έχει σημειώσει ένα πολύ επιτυχημένο πέρασμα από την Ίντερ, κατακτώντας το τρεμπλ το 2010.

𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 🤝

The club are delighted to announce an agreement has been reached with Jose Mourinho for him to become our new head coach ahead of the 2021-22 season.

#ASRoma pic.twitter.com/f5YGGIVFJp

— AS Roma English (@ASRomaEN) May 4, 2021