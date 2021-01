Ιμπραΐμοβιτς: «Ο ρατσισμός δεν έχει θέση στον κόσμο του Ζλάταν»

Βέβαια, αυτό που προκάλεσε την απορία του κόσμου ήταν η αναφορά του Σουηδού επιθετικού των «ροσονέρι» στα… voodoo του Βέλγου επιθετικού. Μάλιστα, αρκετοί ήταν αυτοί οι οποίοι έσπευσαν να κατηγορήσουν τον Ζλάταν για ρατσιστική αναφορά προς το πρόσωπο του Ρομέλου Λουκάκου.

Από την πλευρά του ο Ιμπραΐμοβιτς, βλέποντας πως το θέμα έχει πάρει διαστάσεις θέλησε να ξεκαθαρίσει την θέση του, λέγοντας χαρακτηριστικά μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter πως: «Ο ρατσισμός δεν έχει θέση στον κόσμο του Ζλάταν».

In ZLATAN’s world there is no place for RACISM.

We are all the same race – we are all equal !!

We are all PLAYERS some better then others.https://t.co/DhguHUOFte

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) January 27, 2021