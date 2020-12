Η απάντηση Τσιτσιπά σε όσους τον επέκριναν με αφορμή την ανάρτησή του για τα Harrods

Υπενθυμίζεται ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε αναφέρει σε αναρτήσή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ότι «κάποιος πρέπει να χτίσει ένα κατάστημα Harrods στην Ελλάδα. Ήρθε η ώρα».

Someone needs to build a Harrods in Greece. It’s about time.

Η συγκεκριμένη ανάρτηση δημιούργησε ποικίλες αντιδράσεις, με τα περισσότερα σχόλια να είναι ιδιαιτέρως αρνητικά.

Με μια νέα του δημοσίευση ο 22χρονος τενίστας προτρέπει τους πάντες να αγαπήσουν τον εαυτό τους και να ασχοληθούν περισσότερο με αυτόν.

«Αν επενδύσεις στον εαυτό σου, θα τον αγαπήσεις. Κάν’ το σαν η ζωή σου να εξαρτάται από αυτό. Είναι μια καλή αρχή», έγραψε χαρακτηριστικά ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

If you invest in yourself, you will love yourself. Make it so as if your life depends on it. It's a good principal.

— Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) December 7, 2020