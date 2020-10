Ιστορική νίκη Τσιτσιπά-Προκρίθηκε για πρώτη φορά στα προημιτελικά του Ρολάν Γκαρός

Στα προημιτελικά του γαλλικού τουρνουά τέννις, Ρολάν Γκαρός, προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του ο Στέφανος Τσιτσιπάς, μετά τη μεγάλη νίκη με 3-0 σετ επί του Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ.

O 22χρονος Έλληνας πρωταθλητής μετά την εξαιρετική εμφάνιση που πραγματοποίησε, αναμένεται να αναμετρηθεί, στα προημιτελικά, με τον Αντρέι Ρούμπλεφ, ο οποίος νίκησε δύσκολα τον Ούγγρο Μάρτον Φούτσοβιτς. Σημειώνεται ότι ο Ρώσος είχε νικήσει τον Τσιτσιπά στον τελικό του Αμβούργου, αμέσως πριν από το Ρολάν Γκαρός.

Achilles. Odysseus. Tsitsipas. Add this legend to the 🇬🇷 epics ✍️@StefTsitsipas becomes the first Greek player to reach the quarter-finals in Paris eliminating Dimitrov 6-3 7-6(9) 6-2.#RolandGarros pic.twitter.com/7kFpC3R1YM

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 5, 2020