O Γιάννης Αντετοκούνμπο στην καλύτερη πεντάδα του ΝΒΑ

Μαζί με τον Έλληνα σούπερ σταρ βρίσκονται επίσης στην πρώτη πεντάδα οι Λεμπρόν Τζέιμς και Άντονι Ντέιβις των Λος Άντζελες Λέικερς, ο Λούκα Ντόντσιτς των Ντάλας Μάβερικς όπως επίσης και ο Τζέιμς Χάρντεν των Χιούστον Ρόκετς.

Επίσης ανακοινώθηκε η δεύτερη καλύτερη πεντάδα του ΝΒΑ η οποία αποτελείται από τους Κρις Πολ (Θάντερ), Ντέιμιαν Λίλαρντ (Μπλέιζερς), Καουάι Λέοναρντ (Κλίπερς), Πασκάλ Σιάκαμ (Ράπτορς) και Νίκος Γιόκιτς (Νάγκετς).

Τέλος την 3η καλύτερη πεντάδα απαρτίζουν οι Μπεν Σίμονς (76ers), Ράσελ Ουέστμπρουκ (Ρόκετς), Τζίμι Μπάτλερ (Χιτ), Τζέισον Τέιτουμ (Σέλτικς) και Ρούντι Γκομπέρ (Τζαζ).

Congratulations to the 2019-20 All-NBA First Team! ⭐️ pic.twitter.com/rGYCKdjT8K

— NBA TV (@NBATV) September 16, 2020