Στην Άρσεναλ παραμένει επισήμως, μέχρι το 2023, ο Πιέρ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ. Ο 32χρονος Γκαμπονέζος επιθετικός είχε συμβόλαιο μέχρι το 2021 και τώρα το επέκτεινε για άλλα δύο χρόνια.

This is where you belong, Auba ❤️

🤝 @Aubameyang7 pic.twitter.com/sgViWSBYWf

— Arsenal (@Arsenal) September 15, 2020